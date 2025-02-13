Зірка серіалу "Парочка слідчих" розповіла про геройство батька-ветерана

Короткий зміст:
- Буйновська з серіалу "Парочка слідчих" розповіла про батька-військового
- Акторка поділилася, які риси в ньому викликають у неї захоплення
Українська акторка Юлія Буйновська зовсім скоро з'явиться на екранах 1+1 Україна в ролі молодої слідчої і керівника відділу особливо небезпечних злочинів Софії Вербяної в новому детективному телесеріалі "Парочка слідчих". У своєму інтерв'ю для 1plus1.ua 24-річна артистка зазначила, що рада зіграти сильного жіночого персонажа.
У цій роботі Буйновська надихалася і кіноперсонажами (на кшталт її улюбленого серіалу "Касл"), і близькими людьми. Наприклад, своїм батьком - військовим і ветераном, який, за словами акторки, пройшов на війні справжнє пекло.
Буйновський-старший пішов захищати нашу країну від окупанта добровольцем у перші дні повномасштабної війни. На фронті під час виконання бойового завдання він отримав множинні поранення, і виявився єдиним, хто вижив серед його побратимів.
"Спочатку ми не розуміли навіть де його шукати. Нам лише потім сказали місто. Він пролежав в комі дуже довго. До речі, чим я дуже пишаюся, його найкраща риса характеру – він ніколи не здається. ... У нього дуже сильні поранення і вже немає кількох органів та навіть частинки мозку. Але це просто найсміливіша людина з усіх, кого я знаю, бо піти з першого дня захищати нашу Батьківщину — за це я його дуже поважаю! А ще за те, що він завжди на позитиві", - каже Юлія Буйнова.
Також акторка поділилася зворушливим спогадом - першою зустріччю з батьком у госпіталі. "Я приїжджала до нього в клініку. Ще пам'ятаю, що мені медсестра каже, тільки ти не здумай плакати, бо йому не можна. Він ще був не у своїй свідомості. Я нахиляюсь до нього і кажу: "Тат, а ти знаєш, що ти в лікарні? Ти знаєш, що я твоя дочечка і ти зараз поранений?". І він так заплакав, я ніколи цього не забуду. На ньому тоді не було живого місця і він тягнеться до мене і ми разом плачемо. Але він вижив, йому вдалося все пережити!" - зазначає зірка "Парочки слідчих".
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