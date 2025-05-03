Зірка популярного радянського фільму "Гостя з майбутнього" смертельно хвора

Коротко:
- Що сталося з Алісою Селезньовою
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Виконавиці ролі Аліси Селезньової у фільмі "Гостя з майбутнього" поставили страшний діагноз.
Як пишуть російські пропагандисти, останні кілька років Наталя Гусєва бореться зі злоякісними пухлинами, кількість яких продовжує зростати. Цього разу вона нібито знову відчула себе зле і лікарі зафіксували рецидив захворювання.
Пропагандисти також додають, що акторка вже пройшла кілька операцій і на неї чекає ще.
Актриса прославилася роллю в радянському кіно "Гостя з майбутнього". Незважаючи на величезний успіх фільму "Гостя з майбутнього" і головні ролі, що послідували за цим, Наталія Гусєва відмовилася від акторської кар'єри і присвятила себе науці. Вона закінчила Московський державний інститут тонкої хімічної технології і працювала в НДІ епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії.
Пізніше Наталія обіймала керівну посаду в компанії, що розробляє імунобіологічні препарати. Однак останніми роками вона відійшла від професійної діяльності, зосередившись на сім'ї та вихованні молодшої доньки.
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