Актриса Наталія Селезньова смертельно хвора.

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Зірка радянського кіно хвора / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що сталося з Алісою Селезньовою

Як довго вона хворіє

Виконавиці ролі Аліси Селезньової у фільмі "Гостя з майбутнього" поставили страшний діагноз.

Як пишуть російські пропагандисти, останні кілька років Наталя Гусєва бореться зі злоякісними пухлинами, кількість яких продовжує зростати. Цього разу вона нібито знову відчула себе зле і лікарі зафіксували рецидив захворювання.

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Пропагандисти також додають, що акторка вже пройшла кілька операцій і на неї чекає ще.

Зірка "Гості з майбутнього" смертельно хвора / Фото Стархіт

Актриса прославилася роллю в радянському кіно "Гостя з майбутнього". Незважаючи на величезний успіх фільму "Гостя з майбутнього" і головні ролі, що послідували за цим, Наталія Гусєва відмовилася від акторської кар'єри і присвятила себе науці. Вона закінчила Московський державний інститут тонкої хімічної технології і працювала в НДІ епідеміології та мікробіології імені М. Ф. Гамалії.

Зірка "Гості з майбутнього" хвора / Фото Стархіт

Пізніше Наталія обіймала керівну посаду в компанії, що розробляє імунобіологічні препарати. Однак останніми роками вона відійшла від професійної діяльності, зосередившись на сім'ї та вихованні молодшої доньки.

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