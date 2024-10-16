45-річний російський співак Вітас, який свого часу прославився піснями на високих нотах, кілька місяців жив у повній темряві.
За даними пропагандистського телеграм-каналу SHOT, за словами найближчого оточення співака, кілька місяців тому в нього з'явилися серйозні проблеми зі здоров'ям - відшарування сітківки очей, що без своєчасного хірургічного лікування призводить до сліпоти.
Причина - 30 років прожекторів, софітів і стробоскопів.
Це такий Вітас
Співак Вітас - російський естрадний співак, автор пісень, актор. Здобув популярність виконанням музичних творів у різних жанрах фальцетом. Найвідоміші пісні в його виконанні - "Опера № 2" і "Сьомий елемент".
"Віталію Грачову (справжнє ім'я) провели кілька операцій протягом 2,5 місяців. Увесь цей час він жив практично в повній темряві, пересувався в сонцезахисних окулярах, а дружина і дочка ні на крок від нього не відходили і в усьому підтримували", - пишуть пропагандисти.
Тим часом Вітаса нібито вдало прооперували і він готується виступати в китайському Гуанчжоу в листопаді.
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Зазначимо, раніше путініст Володимир Пресняков розповів, як ставиться до свого сина Микити, який у нього народився в шлюбі з Христиною Орбакайте. У коментарі для пропагандистських росЗМІ, Пресняков розповів, що продовжує спілкування з сином і хоче, щоб у нього все вийшло.
Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.
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