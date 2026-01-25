"За нами закривали кордон": відомий продюсер розкрив, як виїжджав з України

Ви дізнаєтеся:
Відомий музичний продюсер Morphom (справжнє ім'я — Роман Черенов) покинув Україну в перший день повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю OBOZ.ua артист, який працював з Jamala, Jerry Heil і Наталією Могилівською, розповів, як йому вдалося виїхати з країни з родиною.
Як поділився Morphom, він з родиною повернувся до столиці напередодні початку повномасштабного вторгнення російської армії. Вони були "на валізах", коли почули перші вибухи і зрозуміли, що Київ під ударом.
"Ми повернулися до Києва з Івано-Франківська саме в ніч на 24 лютого — їздили на сонграйт-сесію. Заправили машину, тільки зайшли в приміщення, не встигли навіть прилягти, як все почалося. Не думаючи, схопили дітей, нерозпаковані валізи, які стояли на порозі, стрибнули в авто і поїхали до кордону", — поділився спогадами Роман.
За словами Черенова, коли сім'я дісталася до пропускного пункту, мобілізація ще не була оголошена, тому перетнути кордон у них вийшло без проблем. Продюсер пояснив, що саме готовність до швидкого виїзду зіграла їм на руку.
"Тоді ще не була оголошена мобілізація, тобто фактично за нами вже закривали кордон. Тому ті, хто, як і ми, були зібрані, виїхали без заторів. Ми перетинали кордон, щоб перестрахуватися. Це був орієнтир для всіх людей на той момент. Але "тиждень-два" перетворилися на два місяці, потім несподівано вже й рік минув, потім другий, як ми жили в Польщі", — розповів Morphom.
Продюсер зізнався, що зараз не замислюється про повернення в Україну, оскільки несе відповідальність за безпеку і благополуччя сім'ї. При цьому артист активно дає благодійні концерти і підтримує ЗСУ коштами, отриманими в результаті творчої діяльності.
