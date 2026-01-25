Рус
Читати російською
  Новини
  Зірки

"За нами закривали кордон": відомий продюсер розкрив, як виїжджав з України

Христина Трохимчук
25 січня 2026, 13:52
125
Роман Черенов розповів, де зараз живе з родиною.
Morphom - як виїхав з України
Morphom - як виїхав з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, morphom

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Morphom покинув Україну
  • Як Роману Черенову вдалося перетнути кордон

Відомий музичний продюсер Morphom (справжнє ім'я — Роман Черенов) покинув Україну в перший день повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю OBOZ.ua артист, який працював з Jamala, Jerry Heil і Наталією Могилівською, розповів, як йому вдалося виїхати з країни з родиною.

Як поділився Morphom, він з родиною повернувся до столиці напередодні початку повномасштабного вторгнення російської армії. Вони були "на валізах", коли почули перші вибухи і зрозуміли, що Київ під ударом.

відео дня
Morphom з сином
Morphom сім'я / фото: instagram.com, Morphom

"Ми повернулися до Києва з Івано-Франківська саме в ніч на 24 лютого — їздили на сонграйт-сесію. Заправили машину, тільки зайшли в приміщення, не встигли навіть прилягти, як все почалося. Не думаючи, схопили дітей, нерозпаковані валізи, які стояли на порозі, стрибнули в авто і поїхали до кордону", — поділився спогадами Роман.

За словами Черенова, коли сім'я дісталася до пропускного пункту, мобілізація ще не була оголошена, тому перетнути кордон у них вийшло без проблем. Продюсер пояснив, що саме готовність до швидкого виїзду зіграла їм на руку.

Morphom з дружиною
Morphom з дружиною / фото: instagram.com, Morphom

"Тоді ще не була оголошена мобілізація, тобто фактично за нами вже закривали кордон. Тому ті, хто, як і ми, були зібрані, виїхали без заторів. Ми перетинали кордон, щоб перестрахуватися. Це був орієнтир для всіх людей на той момент. Але "тиждень-два" перетворилися на два місяці, потім несподівано вже й рік минув, потім другий, як ми жили в Польщі", — розповів Morphom.

Продюсер зізнався, що зараз не замислюється про повернення в Україну, оскільки несе відповідальність за безпеку і благополуччя сім'ї. При цьому артист активно дає благодійні концерти і підтримує ЗСУ коштами, отриманими в результаті творчої діяльності.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв розповів про актрису, з якою його пов'язують особливі стосунки. За словами Ахтема, колега по кінокартині Ада Роговцева ставиться до нього з особливою теплотою.

Також Дмитро Бабчук показав рідкісний знімок з Буковеля, де він відпочивав разом зі своєю нареченою Лесею Нікітюк і маленьким сином. Ведуча на фотографії виглядала свіжо і щасливо посміхалася. Раніше зірка вже публікувала знімки з Бабчуком під час екстремального відпочинку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

