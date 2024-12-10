Володимир Остапчук утретє став батьком - перші фото немовляти

Катя Остапчук сьогодні подарувала коханому сина.

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Володимир Остапчук і Катя Полтавська стали батьками - фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Коротко:

Володимир і Катя Остапчук стали батьками

У пари народився син Тимофій

У липні 2024 року український шоумен Володимир Остапчук і його юна дружина Катерина Полтавська повідомили, що чекають на дитину. У серпні пара з'ясувала, що у них буде син.

Сьогодні Остапчук і Полтавська в соціальних мережах опублікували радісну новину - вони стали батьками. Як і передбачалося, Катя народила хлопчика. Його назвали Тимофієм.

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"10.12.2024. Остапчук Тимофій", - написали вони. Зі знаменною подією пару вітають шанувальники та друзі.

Тимофій - первісток Катерини Полтавської. У Володимира Остапчука є двоє дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко - донька Емілія і син Еван-Олександр.

Володимир Остапчук і Катя Полтавська стали батьками - фото / instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук і Катя Полтавська стали батьками - фото / instagram.com/vova_ostapchuk

Володимир Остапчук і Катя Полтавська стали батьками - фото / instagram.com/vova_ostapchuk

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