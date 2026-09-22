Паніка в Сочі: українські дрони довели путіністку Лоліту до жаху

Коротко:
- Що зробила Лоліта
- Чому їй довелося перервати концерт
Зрадниця України Лоліта Мілявська спробувала дати концерт у російському місті Сочі.
У мережі з'явилося відео, на якому співачка стоїть біля мікрофона і вкотре змушена припинити концерт, оскільки лунає сигнал тривоги через українські безпілотники.
Так, на відео потрапив момент, як співачка, яка підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну, стоїть біля мікрофона. Потім вона дивиться за лаштунки й вигукує: "Що, припиняємо?".
Потім Лоліта вилаялася, мовляв, набридли. Вона також попросила напівпорожню залу покинути її концерт.
У відео є нецензурна лексика (18+)
Лоліта про війну
Спочатку співачка мовчала про війну, але після участі в "голій вечірці" Івлеєвої та внаслідок скасування концертів відкрито оголосила про підтримку російських окупантів.
Співачка ні слова не сказала про напад, але у квітні 2022 року вона згадала, як її не пустили в Україну, а влітку того ж року розповіла про "напад бандерівців" на її маму.
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Про особу: Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська - естрадна співачка, актриса, телеведуча, режисерка та продюсерка українського походження, яка під час військового нападу РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.
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