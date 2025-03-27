Посміхалася на похороні: дочка Кіркорова звернулася до покійного діда-путініста

Коротко:
- Донька Кіркорова знову потрапила в новини через поведінку
- Вона звернулася до покійного діда
Дивна і скандальна дочка путініста Філіпа Кіркорова, яка неадекватно поводилася на похоронах діда-путініста, звернулася до свого покійного діда.
Пропагандистські РосЗМІ пишуть, що коли вона закривала обличчя руками на жалобній церемонії, вона ховала свою посмішку. Правда це чи ні, знає тільки дівчинка.
Але те, що поводилася вона дивно - це факт.
Пізніше, вона звернулася до свого покійного діда Бедроса Кіркорова. "Минуло рівно дев'ять днів. Дідусь, я тебе люблю і завжди буду пам'ятати", - сказала вона.
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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.
Пізніше в день похорону, 21 березня Кіркоров говорив прощальну промову для свого батька-українофоба і привіз на церемонію прощання своїх дітей.
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