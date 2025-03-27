Посміхалася на похороні: дочка Кіркорова звернулася до покійного діда-путініста

Дочка путіністка Кіркорова Алла-Вікторія - як і раніше герой новин після кожної публічної появи.

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Донька Кіркорова звернулася до діда / Колаж Главред, фото Womanhit

Коротко:

Донька Кіркорова знову потрапила в новини через поведінку

Вона звернулася до покійного діда

Дивна і скандальна дочка путініста Філіпа Кіркорова, яка неадекватно поводилася на похоронах діда-путініста, звернулася до свого покійного діда.

Пропагандистські РосЗМІ пишуть, що коли вона закривала обличчя руками на жалобній церемонії, вона ховала свою посмішку. Правда це чи ні, знає тільки дівчинка.

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Діти Кіркорова на похороні / Фото Радіо 1

Але те, що поводилася вона дивно - це факт.

Путініст Кіркоров з дітьми / Фото Womanhit

Пізніше, вона звернулася до свого покійного діда Бедроса Кіркорова. "Минуло рівно дев'ять днів. Дідусь, я тебе люблю і завжди буду пам'ятати", - сказала вона.

Діти Кіркорова з дідом-путіністом / Фото Womanhit

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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

Пізніше в день похорону, 21 березня Кіркоров говорив прощальну промову для свого батька-українофоба і привіз на церемонію прощання своїх дітей.

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