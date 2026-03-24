Зломлений горем: чоловік Бейонсе розповів про сексуальне насильство

Джей Зі поділився своїми відчуттями, коли його звинуватили у сексуальному насильстві.

Джей Зі прокоментував скандал

Чоловік популярної співачки Бейонсе, репер Джей-Зі був "убитий горем" через позов про сексуальні домагання, поданий проти нього анонімною обвинувачем наприкінці 2024 року.

Як пише Page Six, репер, відомий хітом "Empire State of Mind", нарешті розповів про шокуючі звинувачення.

"Це було важко. Дуже важко. Я був убитий горем", — почав 56-річний Джей-Зі. "Я радий, що ми відразу ж перейшли до того, щоб просто покінчити з цим питанням".

Він продовжив: "Я був справді розбитий горем через усе, що сталося. Зараз ми живемо в такому світі, де про наслідки майже не замислюються. Бо все відбувається так швидко, розумієте?"

Володар 25 премій "Греммі", одружений з Бейонсе вже 17 років, розповів про те, як відчув "неконтрольований гнів", коли його обвинувачка подала проти нього цивільний позов у грудні 2024 року.

"Уся ця судова історія забрала у мене багато сил", — сказав він виданню. "Я був злий. Я давно не відчував такого гніву, такого неконтрольованого гніву".

У грудні 2024 року анонімна жінка подала до федерального суду Нью-Йорка змінений цивільний позов проти репера, виконавця хіта "99 Problems", справжнє ім'я якого Шон Картер.

Вона стверджує, що у віці 13 років була згвалтована Джей-Зі та Шоном "Дідді" Комбсом на очах у неназваної знаменитості після церемонії вручення премії MTV Video Music Awards у вересні 2000 року.

У своїй заяві для Page Six тоді Джей-Зі назвав позов "спробою шантажу", а звинувачення — "огидними за своєю природою".

Раніше Главред повідомляв, що дуже близька подруга Меган Маркл Келлі розкрила секрети їхньої тривалої дружби, зазначивши, що Меган "робить усе тихо".

Раніше також телеведуча і фітнес-модель Валерія Крук, яка часто радує своїх підписників своїми спортивними результатами, поділилася з підписниками радісною новиною — вона вийшла заміж.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Бейонсе Бейонсе — американська співачка в стилі R’n’B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільних художніх самодіяльностях. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny’s Child. У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

