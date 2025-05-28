Путініста Кіркорова залишають у лікарні ще на три тижні, оскільки йому стало гірше.

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Філіп Кіркоров серйозно хворий/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Кіркорову стало гірше - його залишили в лікарні

Лікарі припускають важкі ускладнення

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, і був госпіталізований у важкому стані, залишиться в лікарні ще на три тижні.

Як пишуть російські пропагандисти, путіністу стало гірше. За словами лікарів, на тлі діабету в артиста може розвинутися сепсис, який у гіршому разі призведе до ампутації.

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Путініст Кіркоров погано виглядає / Фото Стархіт

Кіркорова госпіталізували у відділення екстреної хірургії 23 травня. Під час концерту виконавець супроводжував свій виступ феєрверками з-за спини, і в нього загорівся рукав піджака. Mash після інциденту писав, що Кіркорову діагностували бурсит - запалення суглобів після опіку руки, який він отримав на концерті.

Кіркоров серйозно захворів / Фото Instagram/ fkirkorov

Підливає масла у вогонь і путіністка, зрадниця Любов Успенська. Користуючись нагодою, вона радить Кіркорову закінчувати співочу кар'єру, а також вона вважає, що у Кіркорова розірвався імплантат.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

Нагадаємо, Філіп Кіркоров помітно схуд після смерті його батька Бедроса Кіркорова. За словами помічниці путініста, Кіркоров навіть не торкається їжі.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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