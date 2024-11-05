Трампу знову "прилетіло" з натовпу: охоронець зреагував

Кандидат у президенти США Дональд Трамп знову потрапив у "немилість" натовпу.
Цього разу, на щастя, у нього не стріляли, але атакували в інший спосіб.
Як стало відомо, один з учасників натовпу кинув електронний пристрій перед Дональдом Трампом, коли він спускався зі сцени на передвиборчому мітингу в Аллентауні, штат Пенсільванія, пише The Daily Mail.
Інцидент записав Закарі Кларк, і на ньому видно, як людина висовується з натовпу, щоб кинути пристрій з екраном, який світиться і який Кларк ідентифікував як телефон, на підлогу перед Трампом, який йшов.
Співробітник служби безпеки колишнього президента негайно біжить вперед, щоб відкинути пристрій, поки Трамп продовжує йти. Він майстерно відфутболює його і пізніше показує пальцем на людину, яка це зробила.
Замах на Дональда Трампа - що відомо
13 липня 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь із гвинтівки на передвиборчому мітингу Дональда Трампа в місті Батлер, штат Пенсильванія.
Експрезидент дістав поранення у вухо.
Стрільця ліквідували, також загинув один з учасників мітингу, ще двоє були поранені.
На відео також видно, як до нього тут же прямує інший охоронець. Тим часом, про будь-які арешти після цієї події не повідомлялося.
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Раніше Главред писав про те, що між всесвітньо відомим американським актором Робертом Де Ніро і колишнім президентом США Дональдом Трампом розгорівся публічний скандал.
Раніше також американська суперпопулярна поп-зірка Тейлор Свіфт підтримала кандидатуру віцепрезидента Камали Гарріс на посаду президента у вівторок ввечері після напружених дебатів з колишнім президентом Дональдом Трампом.
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