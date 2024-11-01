'Розсварити Росію та Китай': Трамп проговорився про плани своєї зовнішньої політики

Трамп вважає, що Китай і Росія є "природними ворогами", і планує, якщо стане президентом, усунути цей альянс.

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Дональд Трамп заявив, що здатен роз'єднати союз між Росією та Китаєм / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

Головне із заяви Трампа:

Трамп заявив, що зможе роз'єднати союз Росії та Китаю, сформований нібито через прорахунки адміністрації Байдена

Союз РФ та КНР став можливим через нафту, хоча країни є "природними ворогами"

Втрата позицій долара на світовій арені - це як поразка у війні

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що здатен роз'єднати союз між Росією та Китаєм, який, на його думку, є серйозною небезпекою. Напередодні виборів в інтерв'ю скандальному журналісту Такеру Карлсону він звинуватив чинного президента Джо Байдена в тому, що нібито його політика спровокувала зближення цих країн.

"Погляньте, що ці дурні люди зробили. Вони допустили те, що Китай, Росія, Північна Корея, Іран та інші об'єдналися у групу – це неймовірно", - сказав Трамп.

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Політик пригадав, що в юності любив вивчати історію і мав професора в історичному класі, який нібито сказав, що "єдина річ, яка не повинна відбутися, це об'єднання Росії і Китаю". Тому, у разі перемоги, Трамп планує працювати над тим, щоб послабити союз цих країн, адже, на його думку, вони є природними ворогами.

"Ми об'єднали їх через нафту. Байден об'єднав їх – це сором і дурість. Мені доведеться роз'єднати їх, і мені здається, це вдасться. Росія та Китаю – природні вороги. Тому що Росія має багато землі, і Китаю вона потрібна. Китаю не вистачає землі для населення. Вони природні вороги і ми дозволили їм об'єднатися. Це дуже небезпечно", - заявив кандидат у президенти.

За його словами, ще одна проблема США те, що держава "втрачає долар як стандарт".

"Якщо ми втратимо долар як стандарт – це як програти війну", - додав Трамп.

Дружба Трампа з РФ

Не забув скандальний політик перед виборами і згадати про стосунки з Росією. Трамп заявив, що нібито міф про його дружбу з Путіним вигадали демократи у 2016 році на підтримку Гілларі Клінтон. Він назвав "не при розумі" людей, які вважають його другом російського лідера Путіна.

"Вони завжди говорять, що я прихильник Росії: працюю на неї або навіть є російським шпигуном. Це просто абсурд. Найбільшим проєктом Росії є "Північний потік-2", найбільший газопровід з РФ до Німеччини. Я "зупинив" цей проєкт, і це моя заслуга", - сказав він.

Санкції проти РФ - що відомо

Нагадаємо, 2 вересня 2022 року міністри фінансів країн G7 ухвалили рішення про обмеження цін на російську нафту та нафтопродукти, щоб зменшити можливості РФ фінансувати війну проти України. До обмеження приєдналися G7, ЄС, Австралія та низка інших країн. Ціновий поріг покликаний знизити доходи Росії від продажу нафти, навіть якщо світові ціни зростуть.

Також нещодавно Дональд Трамп заявив, що готовий зняти санкції з Росії, якщо переможе на виборах, оскільки вважає, що вони шкодять долару. Під час виступу в Економічному клубі Нью-Йорка він підкреслив, що санкції "вбивають ваш долар" і загрожують статусу долара як світової валюти.

Як раніше повідомляв Главред, Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії обходити західні обмеження. Під санкціями опинилися більше 60 російських компаній у технологічній та оборонній галузі, а також понад 100 фізичних та юридичних осіб з 16 юрисдикцій.

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