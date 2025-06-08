"Тільки зовні": Олена Мозгова показала рідкісний момент з Олександром Пономарьовим

Мозгова поділилася, як вона і колишній чоловік змінилися за чверть століття.

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Олена Мозгова показала фото з ексчоловіком Олександром Пономарьовим / колаж: Главред, фото: facebook.com/mozgovaolena74, facebook.com/saspon

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Мозгова в сімейних архівах знайшла фото з Пономарьовим

Знімок був опублікований у журналі 25 років тому

Понад 20 років минуло з моменту розставання Олени Мозгової та Олександра Пономарьова. Втім, співак назавжди залишився частиною сімейних архівів музичного продюсера, адже пара прожила разом 10 років.

Мозгова нещодавно зайнялася дослідженням документації та архівів свого діда. У них вона виявила журнал "Українська культура" за квітень 2000 року. На його обкладинці - Мозгова і Пономарьов.

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"Нарешті дійшла до архіву свого дідуся... і тут така несподівана знахідка. Журнал датований квітнем 2000 року. Архіви - то святе", - написала Олена у своєму блозі у Facebook.

Олена Мозгова показала фото з ексчоловіком Олександром Пономарьовим / facebook.com/mozgovaolena74

У коментарях читачі Мозгової відзначають красу фотографії і тих, хто на ній зображений. Дехто також зазначає, що продюсерка і співак були гарною парою, однак їм Олена відповіла, що таку видимість вони, як подружжя, створювали, на її погляд, лише зовні.

Коментарі до фото Олени Мозгової та Олександра Пономарьова / facebook.com/mozgovaolena74

Коментарі до фото Олени Мозгової та Олександра Пономарьова / facebook.com/mozgovaolena74

Коментарі до фото Олени Мозгової та Олександра Пономарьова / facebook.com/mozgovaolena74

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Хто така Олена Мозгова? Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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