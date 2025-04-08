Собчак поймала Киркорова на позорном вранье

Коротко:
- Кіркоров подумав, що у нього Ролекс
- Що він купив собі в подарунок
Російський пропутінський співак Філіп Кіркоров не на жарт зганьбився через дорогу покупку, якою він вирішив похвалитися перед публікою.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, співак прийшов у гості до подруги Вікторії Шелягової і показав новий годинник, заявивши, що Rolex випустив лімітовану колекцію до 80-річчя з "дня перемоги". Заява вже сама по собі звучала дивно.
Кіркоров, який нещодавно поховав свого батька-путініста й українофоба Бедроса, з гордістю заявив, що підняв на вуха всіх, щоб першим отримати годинник із зображенням моменту "Батьківщина-мати". Він похвалився, що йому роздобули його за добу.
Тим часом, світова корпорація нічого не чула про "батьківщину матір" і тим паче, не випускала жодної нової моделі із зображенням радянського монумента.
Російська пропагандистка Ксенія Собчак підтвердила ці відомості, додавши, що такий годинник було зроблено в майстерні, куди може звернутися будь-хто.
"Швейцарська годинникова компанія ніякого відношення до неї не має - це лімітована серія однієї кастом-майстерні з Лондона. А майстри там явно добре знають свого клієнта, і я, до речі, відразу подумала, що Філіп буде серед перших покупців", - зазначила пропагандистка.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".
А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.
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Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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