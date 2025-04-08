Собчак поймала Киркорова на позорном вранье

Путініст похвалився покупкою і зганьбився на весь інтернет.

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Філіп Кіркоров попався на брехні/ колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Кіркоров подумав, що у нього Ролекс

Що він купив собі в подарунок

Російський пропутінський співак Філіп Кіркоров не на жарт зганьбився через дорогу покупку, якою він вирішив похвалитися перед публікою.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, співак прийшов у гості до подруги Вікторії Шелягової і показав новий годинник, заявивши, що Rolex випустив лімітовану колекцію до 80-річчя з "дня перемоги". Заява вже сама по собі звучала дивно.

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Кіркоров, який нещодавно поховав свого батька-путініста й українофоба Бедроса, з гордістю заявив, що підняв на вуха всіх, щоб першим отримати годинник із зображенням моменту "Батьківщина-мати". Він похвалився, що йому роздобули його за добу.

Кіркорова викрили на брехні / Фото Instagram/fkirkorov

Тим часом, світова корпорація нічого не чула про "батьківщину матір" і тим паче, не випускала жодної нової моделі із зображенням радянського монумента.

Кіркорова викрили на брехні / Фото Instagram/fkirkorov

Російська пропагандистка Ксенія Собчак підтвердила ці відомості, додавши, що такий годинник було зроблено в майстерні, куди може звернутися будь-хто.

Кіркорова викрили на брехні / Фото Instagram/fkirkorov

"Швейцарська годинникова компанія ніякого відношення до неї не має - це лімітована серія однієї кастом-майстерні з Лондона. А майстри там явно добре знають свого клієнта, і я, до речі, відразу подумала, що Філіп буде серед перших покупців", - зазначила пропагандистка.

Скріпний годинник скріпної людини / Фото Instagram/fkirkorov

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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