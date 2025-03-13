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Секретний син Лукашенка показався в Москві: який він має вигляд

Олена Кюпелі
13 березня 2025, 16:55
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Російські пропагандисти кричать, що місцевим дівчатам варто звернути на його прибуття увагу.
Коля Лукашенко прибув до РФ
Коля Лукашенко прибув до РФ / Колаж Главред, фото Стархіт, Instagram/lukashenko_nikolay

Коротко:

  • Який вигляд має син Лукашенка
  • Що він робить у РФ

Білоруський диктатор і самопроголошений президент Республіки Олександр Лукашенко прибув до терористичної Москви і прихопив із собою позашлюбного сина Миколу.

Пропагандистські російські ЗМІ називають білоруса "завидним нареченим" і навіть приписують йому натовпи прихильниць. Білоруська "рок-зірка" був одягнений у костюм і білу сорочку з краваткою.

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Лукашенко, Обама, Коля Лукашенко
Лукашенко, Обама, Коля Лукашенко / president.gov.by

За словами білоруського диктатора, його син ніколи не стане політиком, бо "надивився" на справи свого батька.

Коля Лукашенко навчається в Пекіні
Коля Лукашенко навчається в Пекіні / Скриншот Instagram/lukashenko_nikolay

"Я не готую Колю в наступники. Він, напевно, ніколи не стане президентом. Син зі мною багато де поїздив. Він побачив увесь цей бруд політичний. І він у жодному разі не хоче в політику", - пояснював самопроголошений президент Білорусії.

Микола Лукашенко народився 31 серпня 2004 року. З 2008 року Лукашенко регулярно виводить свого сина у світ. Син Лукашенка брав участь у військових навчаннях "Осінь-2008". Він стояв поруч зі своїм батьком і навіть віддавав військове вітання генералам, які рапортували.

Який вигляд має син Лукашенка
Який вигляд має син Лукашенка / Скріншот телеграм-каналу "Не Малахов"

За даними дружніх до Білорусі пропагандистських російських ЗМІ, син Лукашенка навчається не в Росії і не в Білорусі, а в Пекіні. А ось інші джерела повідомляють, що хлопець навчається в Москві.

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Раніше Главред писав про те, що Лукашенко навряд чи захоче прижиттєвої передачі влади в Білорусі своєму старшому або середньому синові, заявив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

Раніше також повідомлялося, що в Палаці незалежності в Мінську є приміщення, які використовує молодший син Олександра Лукашенка - Коля. У Палаці незалежності є окреме крило, куди вхід закритий навіть для співробітників.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олександр Григорович Лукашенко - білоруський проросійський політик, державний і військовий діяч, де-факто - Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 і 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав із 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму тощо. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну і здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів у Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко, були широко розкритиковані як сфальсифіковані та спричинили найбільші за час його правління масові протестні акції.

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