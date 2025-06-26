У Білому Домі "вкрали" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса відреагувала

Антоніна Хижняк стала прототипом героїні для ролика Білого дому.

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Антоніна Хижняк - зірка сьогоднішнього дня / Колаж Главред, скріншот

Коротко:

Що трапилося з актрисою Антоніною Хижняк

Як відреагувала актриса на дивну ситуацію

Популярна українська акторка Антоніна Хижняк, яку глядачі знають за роллю Мотрі з легендарного українського серіалу "Спіймати Кайдаша", потрапила в цікаву історію.

Так, американський Білий дім оприлюднив відео в Instagram, ймовірно, згенероване АІ. У ньому позує жінка, схожа на українську актрису Антоніну Хижняк.

відео дня

В інстаграм-профілі Білого дому на відео з'являється дівчина, точна копія Антоніни Хижняк. "Час. Завзятість. Винагорода. План президента Трампа скасовує податки на оплату понаднормових, економлячи робітникам тисячі насилу зароблених грошей. Законопроект One Big Beautiful Bill поважає метушню. Примусьте важку працю приносити дохід", - звучить нова кампанія президента Трампа.

Акторка, яка отримала сотні повідомлень із цим роликом, з гумором відреагувала на нове відео та зняла у відповідь свій ролик, згеренирувавши вже самого Трампа. На відео актриса пояснила, "як потрапила в Білий дім".

Улюблениця українського глядача продемонструвала нібито діалог із президентом США Дональдом Трампом. Той запитав у неї, чи є в неї костюм.

Коли Хижняк сказала, що костюм є, Трамп нібито попросив дозволу використати її обличчя. Актриса ж у відповідь замовила п'ять ЗРК Patriot для України.

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