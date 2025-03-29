Російська співачка заговорила українською: зал верещав

Коротко:
- Що сказала Наргіз
- Що вона побажала українцям
Співачка Наргіз Закірова, яка довгий час працювала в Росії, але з початку війни зайняла проукраїнську позицію, під час свого концерту заговорила українською мовою.
Виступаючи на концерті в Маямі, США, Наргіз посеред концерту закуталася в український прапор і вимовила кілька фраз українською мовою. Вона навіть пожартувала, що вже може сказати слово "Паляниця".
У залі її активно підтримали радісними вигуками. Вона також вимовила "Слава Україні!". Після цього глядачі в залі відповіли "Героям слава!" і подякували Наргіз за її щиру позицію.
Вона також побажала українцям нарешті засинати з відкритими вікнами, маючи на увазі закінчення нескінченних атак росіян на мирних українців.
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Зазначимо, Наргіз Закірова, яка тривалий час працювала в Росії, але від початку війни зайняла проукраїнську позицію, не може терпіти, коли в її країну їдуть на гастролі артисти-путіністи, на кшталт клоуна Кіркорова і путіністки Ірини Дубцової.
Нагадаємо, раніше Наргіз опублікувала сторіз, як проїжджаючи нічним містом, реагує на афішу концерту російського співака і путінського лизоблюда Філіпа Кіркорова. Наргіз не стала церемонитися, і виставила сторіз, де "вітає" артиста на своїй землі: "Понаїхали, блін [неценз.]".
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