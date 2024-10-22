Путініста Кіркорова перевірять на зв'язок із ЛГТБ

Кіркоров став зіркою чергового скандалу.

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Філіп Кіркоров частий гість скандальних ситуацій/ колаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від страшного терористичного вторгнення РФ в Україну, оскандалився черговою витівкою.

Зокрема, під час шоу, Кіркоров видав ганебний і паскудний віршик, який розсмішив ведучих шоу. Однак, як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Не Малахов, Кіркорову так легко цього разу не вдалося відбутися.

Так, російські православні активісти після скандальної витівки Кіркорова подали на нього заяву в поліцію за пропаганду ЛГБТ серед неповнолітніх.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Тепер на скандаліста чекають перевірки і, можливо, скоро буде винесено рішення не на його користь.

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Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.

Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.

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