Російський співак Філіп Кіркоров, який у захваті від страшного терористичного вторгнення РФ в Україну, оскандалився черговою витівкою.
Зокрема, під час шоу, Кіркоров видав ганебний і паскудний віршик, який розсмішив ведучих шоу. Однак, як повідомляє пропагандистський телеграм-канал Не Малахов, Кіркорову так легко цього разу не вдалося відбутися.
Так, російські православні активісти після скандальної витівки Кіркорова подали на нього заяву в поліцію за пропаганду ЛГБТ серед неповнолітніх.
Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
Тепер на скандаліста чекають перевірки і, можливо, скоро буде винесено рішення не на його користь.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці, присвяченій Дню народження дівчинки. Філіп був запрошений на свято, оскільки є хрещеним Софії.
Також Примадонн влаштував розбірки на зйомках нового кліпу. Причина невдоволення Кіркорова здивувала навіть його колегу, який буквально сторопів через дріб'язковість співака.
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