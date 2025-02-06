Шалену російську актрису однієї ролі Попалавську назвали псевдопатріоткою.

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Лоліта вивела на чисту воду / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Лоліта допомагає армії окупантів

Вона викрила у брехні путіністку Поплавську

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але живе в країні-окупанті РФ і підтримує війну в Україні, несподівано розкрила правду про оскаженілу путіністку й актрису однієї ролі Яну Поплавську.

Як пише пропагандистський ресурс Стархіт, Лоліта назвала пропагандистку псевдопатріоткою.

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"Є купа псевдопатріотів. Я не вірю Яні Поплавській, яка кричить нескінченно - для мене вчора вона святкувала шаббат, а сьогодні вже християнка", - не стрималася Лоліта.

Представники пропагандистського каналу нагадали артистці, що син Поплавської вирушив вбивати мирних українців та окупувати території незалежної держави. На це співачка відповіла: "У багатьох діти так чинять. Так, люди плачуть, моляться... І я допомагаю, але не означає, що я кричу про це".

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, Лоліта Мілявська розповіла, що їй хотіли зірвати концерт у країні-окупанті. Співачка звинувачує у всьому якусь "російську громаду", яка, за словами Лоліти, публікує нечисті фінансові звіти, наживаючись на інших.

А також раніше путіністка Лоліта повідомила про свою смугу невдач. Співачка хворіла, а також вибила під час концерту зуб мікрофоном. Зрадниця підкреслила, що це професійна хвороба і через це всі проходять.

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