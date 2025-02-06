Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Псевдопатріотка": путіністку Поплавську, яка кричить, вивели на чисту воду

Олена Кюпелі
6 лютого 2025, 08:11
765
Шалену російську актрису однієї ролі Попалавську назвали псевдопатріоткою.
Лоліта вивела на чисту воду
Лоліта вивела на чисту воду / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Лоліта допомагає армії окупантів
  • Вона викрила у брехні путіністку Поплавську

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але живе в країні-окупанті РФ і підтримує війну в Україні, несподівано розкрила правду про оскаженілу путіністку й актрису однієї ролі Яну Поплавську.

Як пише пропагандистський ресурс Стархіт, Лоліта назвала пропагандистку псевдопатріоткою.

відео дня

"Є купа псевдопатріотів. Я не вірю Яні Поплавській, яка кричить нескінченно - для мене вчора вона святкувала шаббат, а сьогодні вже християнка", - не стрималася Лоліта.

Представники пропагандистського каналу нагадали артистці, що син Поплавської вирушив вбивати мирних українців та окупувати території незалежної держави. На це співачка відповіла: "У багатьох діти так чинять. Так, люди плачуть, моляться... І я допомагаю, але не означає, що я кричу про це".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Лоліта Мілявська розповіла, що їй хотіли зірвати концерт у країні-окупанті. Співачка звинувачує у всьому якусь "російську громаду", яка, за словами Лоліти, публікує нечисті фінансові звіти, наживаючись на інших.

А також раніше путіністка Лоліта повідомила про свою смугу невдач. Співачка хворіла, а також вибила під час концерту зуб мікрофоном. Зрадниця підкреслила, що це професійна хвороба і через це всі проходять.

Вас також може зацікавити:

Хто така Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Лоліта Мілявська новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Мирний план Трампа представлять у Мюнхені: у Bloomberg розкрили три головні пункти

Мирний план Трампа представлять у Мюнхені: у Bloomberg розкрили три головні пункти

09:26Україна
У Трампа зростає нетерпимість до Путіна, Білий дім готує план - WSJ

У Трампа зростає нетерпимість до Путіна, Білий дім готує план - WSJ

09:10Світ
Трамп вестиме окремі переговори з Зеленським та Путіним, а потім спробує звести дві сторони - Фесенко

Трамп вестиме окремі переговори з Зеленським та Путіним, а потім спробує звести дві сторони - Фесенко

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

"Починаю втрачати розум": що трапилося зі зрадницею Наташею Корольовою

"Починаю втрачати розум": що трапилося зі зрадницею Наташею Корольовою

Крістіна Орбакайте прийняла важливе рішення і возз'єднається з Аллою Пугачовою

Крістіна Орбакайте прийняла важливе рішення і возз'єднається з Аллою Пугачовою

Тест на IQ з оптичною ілюзією: знайдіть букву "G" серед безлічі "C" за 5 сек

Тест на IQ з оптичною ілюзією: знайдіть букву "G" серед безлічі "C" за 5 сек

Дрони атакували аеродром, звідки Росія запускає Шахеди по Україні

Дрони атакували аеродром, звідки Росія запускає Шахеди по Україні

Останні новини

09:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 лютого (оновлюється)

09:28

Дружина мовчуна Ігоря Ніколаєва спровокувала чутки про розлучення - деталі

09:26

Мирний план Трампа представлять у Мюнхені: у Bloomberg розкрили три головні пункти

09:17

Карта Deep State онлайн за 6 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

09:15

Вміють дивувати: 5 найбільш непередбачуваних знаків зодіаку

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:10

У Трампа зростає нетерпимість до Путіна, Білий дім готує план - WSJ

09:00

Трамп вестиме окремі переговори з Зеленським та Путіним, а потім спробує звести дві сторони - Фесенко

08:26

У Путіна "прагнуть" подальшої окупації України: в ISW вказали на сигнал

08:13

Мовчунка Стоцька здивувала фотографією доньки, яка стала копією Кіркорова

Реклама
08:11

"Псевдопатріотка": путіністку Поплавську, яка кричить, вивели на чисту воду

08:10

У росіян великі проблеми з ракетамиПогляд

08:02

Дрони атакували аеродром, звідки Росія запускає Шахеди по УкраїніВідео

06:56

РФ атакувала дронами Харків і Київщину: пошкоджено великий ринок і підприємствоВідео

06:10

Блискучі перемоги Дональда ТрампаПогляд

06:00

Які квіти-багаторічники посадити на дачі: топ невибагливих рослин

05:41

Гороскоп на завтра 7 лютого: Близнюкам - чудові новини, Козерогам - винагорода

05:00

Яке сьогодні свято 6 лютого 2025 року: чому цього дня не можна позичати речі з дому

04:30

Кілька секунд і готово: як швидко вибрати стигле авокадо – лайфхакВідео

04:03

Квашені чи мариновані: які помідори та огірки найкориснішіВідео

03:51

Вривається нова магнітна буря: Україну атакує 4-бальний шторм

Реклама
03:36

Достатку не буде весь рік: що не можна робити 6 лютого

03:32

Потрібно знайти змію в джунглях за 5 секунд: нереально складна головоломка

03:00

Як правильно хвалити дитину: психологи назвали типові помилки дорослих

02:40

"Виконавців підірвали дистанційно": подробиці вибухів біля ТЦК

02:30

Загроза захоплення ключового плацдарму: сценарій наступу РФ на Дніпропетровщину

01:57

Приречені на багатство: 4 знаки зодіаку, яким судилося "купатися" в грошах

01:30

"Я не така вже й красуня": Олена Мозгова показала себе до і після макіяжу

01:10

ЗСУ стирають "в нуль" військову еліту РФ: речник розповів, яка ситуація на Курщині

00:29

Спецпредставник Трампа збирається до України: в ЗМІ розкрили дату візиту

05 лютого, середа
23:48

"Швидка, знеболювальне і рентген": відому блогерку забрали в лікарню

23:43

Росіяни атакували Харків безпілотником: палають торгівельні павільйони

23:36

РФ пропонує США "жорсткий торг" щодо України: в МЗС зробили цинічну заяву

23:14

Звідти РФ запускає "Шахеди": Приморсько-Ахтарськ під атакою дронів, є прильоти

23:03

Деякі з них можуть здивувати: кінолог назвала 12 найрозумніших пород собак

22:45

Що ні в якому разі не можна робити кошенятам: ветеринар розкрив 5 поширених проблем

22:16

"Повернувся в новому образі": у Макса Барських з'явився двійник

22:11

Ціна "тане на очах": в Україні здешевшав на 12% один із основних овочів

22:07

"Російська в'язниця - не санаторій": у якому стані повернулися військові з полонуФотоВідео

22:00

Обмін полоненими та вибухи в ТЦК: головні новини України (дайджест)

21:47

"Любов": Віра Брежнєва вразила своїм зізнанням про особисте

Реклама
21:44

Жизель Бюндхен стала мамою втретє - ЗМІ

21:39

Бронь від мобілізації отримає ще одна категорія українців: Зеленський підписав указ

21:24

Тест для найспостережливіших: знайдіть птаха, що відрізняється, за 5 секунд

21:15

В ЗСУ розкрили тактику штурмів росіян на Куп'янському напрямку: що вигадав ворог

21:06

"Твій тато помер": Сєдокова розповіла, як її син дізнався про смерть Яніса Тімми

21:04

"Я тебе не лякаю, але...": у мережу потрапило відео, як Кабаєва знущається з дітейВідео

21:00

"Ліки мають стати доступнішими": Зеленський зробив заяву про ціни в аптеках

20:53

РФ вдарила ракетою по Одещині: постраждали випадкові перехожі, є жертва

20:27

Користь скумбрії для людини - всі переваги риби

20:07

Цифри вражають: скільки електроенергії мотає ноутбук

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти