Розвідка США попередила про загрозу обстрілу РФ: у Мережі розкрили ціль удару

Підвищена загроза ракетного обстрілу зберігатиметься протягом найближчих 48 годин.

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Росія готує новий масштабний удар / Колаж: Главред, фото: МО РФ, УНІАН

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Зберігається небезпека нанесення РФ нового масованого удару

Підвищена загроза ракетного обстрілу протягом найближчих 48 годин

Під час масованого удару по Україні РФ може застосувати до 25 ракет

У найближчий час зберігається небезпека нанесення країною-агресором РФ нового масованого удару по Україні.

З таким попередженням виступила американська розвідувальна спільнота, повідомляє Insider.

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Як зазначається, відповідна інформація про загрозу нових ударів з боку РФ вже передана українським керівникам.

Попередження американської розвідки: подробиці

Крім того, також повідомляється, що основною ціллю нового удару російських агресорів може стати Київ.

Уточнюється, що підвищена загроза ракетного обстрілу зберігається протягом найближчих 48 годин.

Підкреслюється, що під час масованого удару по Україні РФ може застосувати до 25 ракет.

"Висока ймовірність обстрілу Києва та області протягом найближчих 48 годин. Про це розвідувальне співтовариство США попередило владу України. Оцінка кількості ракет - до 25", - йдеться в повідомленні.

/ Главред

Експерт пояснив, чим небезпечні удари по енергосистемі України

Атаки на енергетичні об’єкти можуть призвести до перебоїв з електропостачанням, оскільки пошкодження навіть кількох важливих елементів здатне порушити роботу всієї системи. Про це розповів експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

За його словами, російські війська прагнуть вражати підстанції та ключові лінії електропередачі - об’єкти, через які відбувається передача електроенергії між регіонами. Їх пошкодження змушує перенаправляти потоки на інші ділянки мережі.

У результаті інфраструктура, що залишилася, отримує додаткове навантаження, що підвищує ймовірність перевантажень і нових пошкоджень. Це, у свою чергу, може створити умови для тимчасових обмежень електропостачання.

Як раніше пояснював Рябцев, у разі виникнення загрози оператори можуть обмежувати споживання електроенергії. Такий захід дозволяє збалансувати систему, знизити навантаження на обладнання та не допустити розвитку більш серйозних аварій.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу мішенню атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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