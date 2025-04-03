Популярний український співак після мобілізації зізнався, чим займається

Міша Крупін звернувся до шанувальників прямо з проходження БВП.

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Міша Крупін новини - співак розповів, чим займається на службі / колаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

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Крупін рідко виходить на зв'язок після мобілізації

Артист записав короткий ролик про себе і творчість в умовах служби

Український музикант Міша Крупін 20 лютого 2025 року, після піврічного очікування, повідомив про свій добровільний вступ до лав ЗСУ. 24 лютого, у день, який став знаковим для кожного українця, артист склав військову присягу.

Наразі Крупін проходить базову військову підготовку, і можливостей контактувати з прихильниками у нього не багато. Однак він все ж зміг викроїти час, і записати для фанатів звернення. У відео, яке з'явилося в його блозі в Instagram, Міша повідомив, що з ним усе гаразд і серед занять він знаходить час на творчість. Також він нагадав про важливість підтримки воїнів ЗСУ.

відео дня

"Друзі, всім привіт! Якщо ви раптом забули, як я виглядаю, я виглядаю ось так от. В мене все добре, я сповнений оптимізму. Намагаюсь писати пісні і пишу їх, а ви, мої любимі підписники, продовжуйте донатити та вірити в Збройні сили нашої країни. Обійняв вас всіх, цілую в рот. Ваш Міша Крупін", - розповів артист.

Міша Крупін новини - співак розповів, чим займається на службі / instagram.com/mishakrupin1

Повне відео на каналі STARS UA

Нагадаємо, у липні 2024 року стало відомо про добровільну мобілізацію Міші Крупіна. Тоді артист зазначив, що зробив це, бо "не хоче, щоб за нього вирішували". Однак процес вступу до війська затягнувся аж на півроку - саме стільки розглядалися спірні питання про його придатність до служби.

Міша Крупін новини - співак розповів, чим займається на службі / instagram.com/mishakrupin1

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Хто такий Міша Крупін? Міша Крупін - український реп-виконавець, співак, музикант, соліст гурту Корупція. Поет-пісняр. Є резидентом "Культурного десанту", займається волонтерством.

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