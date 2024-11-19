Популярного ведучого мобілізували - вже проходить ВЛК

Стисло:
- Ведучий "Узол і Манько" отримав повістку
- Зараз він проходить ВЛК
Український журналіст, блогер і ведучий тревел-шоу "Узол і Манько" Максим Узол в Instagram повідомив, що отримав повістку на явку до військкомату. Він зазначив, що це сталося на 1000-ий день повномасштабної війни в Україні.
Узол опублікував фотографію повістки, згідно з якою його очікують у військкоматі міста Гребінка, Полтавська область, для уточнення даних.
Дату явки ведучий приховав, проте пізніше самостійно повідомив, що вже побував у ТЦК і тепер проходить військово-лікарську комісію. Туди Максима направили у військкоматі.
"На 1000-ий день отримати повістку. І відразу на ВЛК. Ну ж, погнали в цей заплив", - написав Максим Узол. Про результати комісії він поки не повідомляв.
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Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
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