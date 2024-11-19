Популярного ведучого мобілізували - вже проходить ВЛК

Макс Узол показав повістку, яку отримав на тисячний день повномасштабної війни з РФ.

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Максим Узол новини - Макс Узол отримав повістку і проходить ВЛК / колаж: Главред, фото: instagram.com/max_uzol

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Ведучий "Узол і Манько" отримав повістку

Зараз він проходить ВЛК

Український журналіст, блогер і ведучий тревел-шоу "Узол і Манько" Максим Узол в Instagram повідомив, що отримав повістку на явку до військкомату. Він зазначив, що це сталося на 1000-ий день повномасштабної війни в Україні.

Узол опублікував фотографію повістки, згідно з якою його очікують у військкоматі міста Гребінка, Полтавська область, для уточнення даних.

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Дату явки ведучий приховав, проте пізніше самостійно повідомив, що вже побував у ТЦК і тепер проходить військово-лікарську комісію. Туди Максима направили у військкоматі.

"На 1000-ий день отримати повістку. І відразу на ВЛК. Ну ж, погнали в цей заплив", - написав Максим Узол. Про результати комісії він поки не повідомляв.

Максим Узол новини - Макс Узол отримав повістку і проходить ВВК / колаж: Главред, фото: instagram.com/max_uzol

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