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Популярного ведучого мобілізували - вже проходить ВЛК

Анна Підгорна
19 листопада 2024, 17:52
241
Макс Узол показав повістку, яку отримав на тисячний день повномасштабної війни з РФ.
Максим Узол
Максим Узол новини - Макс Узол отримав повістку і проходить ВЛК / колаж: Главред, фото: instagram.com/max_uzol

Стисло:

  • Ведучий "Узол і Манько" отримав повістку
  • Зараз він проходить ВЛК

Український журналіст, блогер і ведучий тревел-шоу "Узол і Манько" Максим Узол в Instagram повідомив, що отримав повістку на явку до військкомату. Він зазначив, що це сталося на 1000-ий день повномасштабної війни в Україні.

Узол опублікував фотографію повістки, згідно з якою його очікують у військкоматі міста Гребінка, Полтавська область, для уточнення даних.

відео дня

Дату явки ведучий приховав, проте пізніше самостійно повідомив, що вже побував у ТЦК і тепер проходить військово-лікарську комісію. Туди Максима направили у військкоматі.

"На 1000-ий день отримати повістку. І відразу на ВЛК. Ну ж, погнали в цей заплив", - написав Максим Узол. Про результати комісії він поки не повідомляв.

Максим Узол
Максим Узол новини - Макс Узол отримав повістку і проходить ВВК / колаж: Главред, фото: instagram.com/max_uzol

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Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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