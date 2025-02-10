Народити в 50+: в студії Говорить вся країна обговорили ризики пізнього материнства

Чому жінки починають пізно народжувати, до яких наслідків може призвести пізня вагітність, та яка небезпека очікує на дітей пізніх мам.

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Говорить вся країна з Олексієм Сухановим - новий випуск присвячено пізній вагітності / Пресслужба

З якими ризиками стикаються жінки, що наважилися на пізнє материнство, розказали гості "Говорить вся країна" – Олена Завальська, яка стала мамою в 45 років, Людмила Гріщенко, що народила першу дитину в 54 роки, а другу в 58 років, та Діана Чечина, яка народила первістка в 62 роки.

Ці теми обговорили в студії токшоу "Говорить вся країна" разом з Олексієм Сухановим гості та експерти. Подивитись випуск можна 10 лютого о 19:00 на телеканалі 1+1 Україна.

Людмила відверто поділилась, як у неї виникла ідея народити первістка в 52 роки, як до цього поставився її чоловік, молодший на 12 років, з якими труднощами зіткнулася під час вагітності та пологів і як наважилась народити другу дитину у 58 років.

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Світлана Оксьонова, провідна наукова співробітниця Інституту демографії та проблем якості життя НАН України, зазначила: "Вік материнства поступово зміщується у бік старших репродуктивних груп, що відповідає загальноєвропейським тенденціям. І в цьому Україна повторює шлях, який вже пройшли європейські країни".

62-річна Діана Чечина йшла до вагітності 28 років, це була її найбільша мрія. Вона завітала до студії разом з людьми, які зробили цю мрію можливою, – лікарем-репродуктологом Олегом Берестовим та Тетяною Берестовою, акушеркою-гінекологинею.

"Як у лікаря-репродуктолога у мене немає такого завдання, щоб отримати вагітність. Ми повинні зробити все можливе, щоб жінка отримала дитину", - поділився Олег Берестовий.

Також гостями та експертами токшоу стали Олег Маланчук, заступник медичного директора перинатального центру м. Києва, співачка Христина Христонько, кураторка соціальних проєктів Марина Кінах, адвокат Сергій Старенький та психологиня Оксана Зайцева.

Дивитися випуски токшоу "Говорить вся країна" можна на телеканалі 1+1 Україна з понеділка по четвер о 19:00.

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