Пономарьов показав дорослого сина і привітав його з днем народження

У Олександра Пономарьова росте справжнісінький красень.

https://glavred.net/starnews/ponomarev-pokazal-vzroslogo-syna-i-pozdravil-ego-s-dnem-rozhdeniya-10639790.html Посилання скопійоване

Олександр Пономарьов показав дорослого сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ви дізнаєтеся:

Який вигляд має син артиста

З якого приводу Пономарьов опублікував фото

Народний артист України, співак і перший представник нашої країни на Євробаченні Олександр Пономарьов поділився рідкісним кадром свого дорослого сина.

Він привітав свого єдиного сина Сашу від другої дружини Вікторії Мартинюк із 18-річчям і у своєму Instagram показав фото з ним. Він опублікував фото із сином, яке було зроблено ще влітку.

відео дня

"Сьогодні День народження мого сина! Вітаю тебе, сину! Нехай Боженька оберігає тебе і наставляє на шлях істинний! Люблю тебе", - написав він.

Хлопець дуже схожий на його колишню дружину. Навіть коментатори зазначили, що молодий чоловік дуже красивий і привабливий.

Зазначимо, що Пономарьов рідко ділиться моментами з особистого життя.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що наприкінці липня Зоя Мозгова, старша дочка музичної продюсерки Олени Мозгової і падчерка співака Олександра Пономарьова, зробила камінг-аут. Вона показала свою супутницю життя і повідомила, що новий партнер подарував їй відчуття дому.

Раніше український продюсер Сергій Перман розповів, як на нього накинувся з кулаками Олександр Пономарьов. Після неприємного інциденту вони не спілкувалися довгі роки.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Олександр Пономарьов? Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред