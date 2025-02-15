Пономарьов показав дорослого сина і привітав його з днем народження

Ви дізнаєтеся:
- Який вигляд має син артиста
- З якого приводу Пономарьов опублікував фото
Народний артист України, співак і перший представник нашої країни на Євробаченні Олександр Пономарьов поділився рідкісним кадром свого дорослого сина.
Він привітав свого єдиного сина Сашу від другої дружини Вікторії Мартинюк із 18-річчям і у своєму Instagram показав фото з ним. Він опублікував фото із сином, яке було зроблено ще влітку.
"Сьогодні День народження мого сина! Вітаю тебе, сину! Нехай Боженька оберігає тебе і наставляє на шлях істинний! Люблю тебе", - написав він.
Хлопець дуже схожий на його колишню дружину. Навіть коментатори зазначили, що молодий чоловік дуже красивий і привабливий.
Зазначимо, що Пономарьов рідко ділиться моментами з особистого життя.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що наприкінці липня Зоя Мозгова, старша дочка музичної продюсерки Олени Мозгової і падчерка співака Олександра Пономарьова, зробила камінг-аут. Вона показала свою супутницю життя і повідомила, що новий партнер подарував їй відчуття дому.
Раніше український продюсер Сергій Перман розповів, як на нього накинувся з кулаками Олександр Пономарьов. Після неприємного інциденту вони не спілкувалися довгі роки.
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Хто такий Олександр Пономарьов?
Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.
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