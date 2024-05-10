Приревнував до Мозгової: продюсер розповів, як на нього накинувся з кулаками Пономарьов

Продюсер розповів, що після цього вони довгі роки не спілкувалися.

https://glavred.net/stars/prirevnoval-k-mozgovoy-prodyuser-rasskazal-kak-na-nego-nabrosilsya-s-kulakami-ponomarev-10564094.html Посилання скопійоване

Пономарьов приревнував свою дружину / Колаж Главред, фото Instagram/ponomaryovoleksandr, скріншот

Український продюсер Сергій Перман розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, як співак Олександр Пономарьов одного разу публічно накинувся на нього з кулаками.

За словами продюсера, це сталося під час конкурсу "Таврійські ігри". Того вечора, за словами Сергія, артист приревнував його до своєї на той момент дружини, продюсерки Олени Мозгової.

"Це так давно було. Був дуже дивний момент, коли він приревнував мене до Олени. Це все було в першому ряду "Таврійських ігор". Ми сиділи поруч, він трохи випив. Це був прямий ефір на всю країну. І він кинувся на мене. А він же професійний боксер - зарядив мені ось сюди (показує собі в обличчя - авт.), - уточнив Перман.

Хто такий Олександр Пономарьов? Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

"Я побачив небо в алмазах. У мене потім синці ось так були - ось так", - каже він.

Продюсер додав, що після конфлікту вони з Пономарьовим багато років не спілкувалися, але він не тримає на нього зла. Через кілька років співак сам попросив у нього вибачення.

Нагадаємо, раніше український продюсер Сергій Перман розповів про те, як закінчилася його дружба з російським співаком Філіпом Кіркоровим. Як розповів він в інтерв'ю Дмитру Гордону, у перші дні війни, Кіркоров писав саме те, що повинен був, розуміючи насправді, що відбувається.

Раніше онук Алли Пугачової Микита Пресняков, який виїхав із країни-окупанта ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жити в США, продовжує свій тур.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред