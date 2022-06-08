"Ми не брали участь у зборі грошей для ЗСУ": Агутіну і Варум довелося виправдовуватися перед Держдумою

Агутіну і Варум довелося виправдовуватися перед Держдумою / скріншот

Співак Леонід Агутін відповів російському депутату Сергію Миронову, який звинуватив його в підтримці Збройних сил України.

На своїй сторінці в Instagram співакові вже вдруге довелося відхрещуватися від допомоги Україні.

"Шановний, Сергій Михайлович! Перебуваю в щирому подиві, що такий серйозний і зайнята людина, як ви, звернув увагу на наші з дружиною скромні персони і знайшов час на поширення неправдивої інформації і наклеп. Втім, розумію. Інформацію збирає прес-служба. Думаю, варто їх пожурити", - пише Агутін.

Інформацію про його підтримку ЗСУ він назвав фейком.

читайте також"Переходимо на підніжний корм": зарослий Агутін здивував несподіваним визнанням"Ми ніколи не брали участь у зборі грошей для ЗСУ. Хтось перший ляпнув для красного слівця і багато хто із задоволенням підхопили. На моїх сторінках в соц мережах ми давно це спростували з фактами і доказами. Тепер виходить, що ви пред'являєте нам серйозне звинувачення, не маючи ніяких для цього підстав. Чи варто? Зрештою, зрозуміло ж, що ті, хто повинен був, нас вже давно перевірили. Нехай кожен займається своєю справою. Не відволікайтеся, будь ласка, на шум, Сергій Михайлович, і будемо працювати кожен на своєму місці на благо країни", - підсумував Агутін.

Раніше з'ясувалося, що Анжеліка Варум і Леонід Агутін не виступали з гаслом "Ні війні" і не співали на благодійному концерті "U For Ukraine" на підтримку України.

Артисти вирішили прояснити ситуацію у зв'язку з великою кількістю "недоброзичливців" в мережі.

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