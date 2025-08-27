Перцевими балончиками: команда психованої Аллегрової як могла, розганяла пресу

Коротко:
- Як розганяли росЗМІ за вказівкою Аллегрової
- Що застосовували проти журналістів
Російська співачка Ірина Аллегрова, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і не може у свої похилого віку давати концерти, з'явилася на публіці і знову нахамила журналістам.
Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали. Вони також пишуть, що журналістів, які чекали на "зірку" на вході, щоб взяти короткий коментар, зліпили ліхтариками.
"Спасибі, що не перцевими балончиками", - пишуть пропагандисти, коментуючи вихід нервової "імператриці" російської естради.
"Ірина Аллегрова сьогодні розганяла руками не хмари, а "улюблених" журналістів. У хід пустили ліхтарики (спасибі, що не балончики), якими зліпили всіх, хто попадеться під руку", - додають терористи.
Співачка вже не вперше поводиться по-хамськи, демонструючи всю свою "зіркову" велич.
Раніше Главред писав про те, що путіністка Аллегрова поділилася, що у свої 73 роки вже не може давати концертів. Вона багато виступів пропускає.
Раніше також Аллегрова з'явилася в одному з музичних шоу, випуск якого був присвячений пісням Аллегрової. Попри те, що глядачі очікували приємного музичного ностальгічного вечора, Аллегрова влаштувала скандал.
Про персону: Ірина Аллегрова
Ірина Аллегрова - радянська і російська естрадна співачка, актриса; народна артистка тероритичної Росії. Найвідоміші шлягери в її виконанні - "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" і "Я тебе не верю" в дуеті з Григорієм Лепсом. Одна з перших підтримала військове вторгнення Росії в Україну.
