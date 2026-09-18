Дрони РФ атакували Київщину: постраждала ціла родина з п’яти осіб

Внаслідок ворожого удару у Фастівському районі зруйновано будинок. Батька та трьох дітей госпіталізували.

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Наслідки атаки на Фастівщину / Колаж: Главред, фото: ДСНС України

Коротко:

5 постраждалих на Фастівщині, серед них троє дітей

Зруйновано один будинок, ще один - пошкоджено

Чоловік отримав опіки та осколкове поранення

У дітей - акубаротравма та гострі реакції на стрес

П'ятеро людей постраждали внаслідок ранкової атаки ворожих дронів на Фастівський район Київської області. Усі поранені - члени однієї родини, четверо з них перебувають у лікарні.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі, тяжкі наслідки вибухової хвилі медики зафіксували саме у неповнолітніх.

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"У дітей зафіксовано акубаротравму та гострі реакції на стрес. Усі троє госпіталізовані до лікарні", - повідомив Ткаченко.

Стан дорослих членів сім'ї різний. Жінка отримала гостру реакцію на стрес, тоді як чоловік зазнав термічних опіків, осколкового поранення та різаної рани стопи. Його також доставили до медичного закладу, де потерпілим надають усю необхідну допомогу.

Руйнування та пожежі

Удар безпілотників припав на житловий сектор. Один приватний будинок зруйновано, ще одна споруда, розташована поруч, зазнала пошкоджень, як і припаркований автомобіль.

На місці влучання спалахнули пожежі, з якими працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє ДСНС України.

"Рятувальники продовжують працювати на місці події. Пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні відомства.

Аварійні бригади та профільні служби залишаються на місці події. Вони фіксують масштаби руйнувань і завершують обстеження прилеглої території після ранкового удару.

Що кажуть у Повітряних силах

Минулої ночі окупанти атакували Україну 93 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т".

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила/придушила 72 ворожі БПЛА, повідомили у ПС ЗСУ.

Зафіксовано "прильоти" у 13 локаціях, а також падіння уламків у 3 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Україну - новини

Як писав Главред, у ніч на 18 вересня російські окупаційні війська атакували Конотоп у Сумській області. Зафіксовано численні руйнування цивільної та критичної інфраструктури. Двоє людей постраждали.

Російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок в Одесі під час нічної комбінованої атаки на область. У результаті зруйновано 10 квартир на 14–16 поверхах, пошкоджено 11 автомобілів. У результаті обстрілу постраждали семеро людей, зокрема діти віком 4 та 13 років.

Не менше 16 осіб постраждали внаслідок комбінованої атаки на Київ у ніч на 17 вересня 2026 року - серед постраждалих двоє дітей: 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Російські війська застосували проти столиці ударні БПЛА та ракети. Наслідки зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Соломенському та Подільському районах.

У ніч на 15 вересня у Києві та деяких областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки дронів. У столиці є влучання у складські приміщення та АЗС. Є постраждалі.

У ніч на 14 вересня російська окупаційна армія атакувала КАБами Ізюм у Харківській області. Повітряні Сили повідомляли незадовго до цього про небезпеку авіабомб у Харківській області. У результаті удару КАБами в Ізюмі постраждали двоє дорослих та 2-місячна дитина.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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