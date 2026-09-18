'З ким ми хочемо битися?': Фіцо відмовився захищатися у разі нападу РФ на НАТО

Фіцо заявив, що зробить усе, аби Словаччина не вступила у війну "через якусь 5 статтю".

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Фіцо відмовився воювати через 5 статтю НАТО / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Коротко:

Фіцо не хоче втягнення Словаччини у війну через статтю 5 НАТО

Він побоюється відправлення словацьких солдатів на війну

18 вересня Фіцо приїде до України на зустріч із Зеленським та Корецьким

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що поважає членство країни в НАТО, але не хоче, щоб у разі війни Словаччина була втягнута у неї "через якусь п'яту статтю" Альянсу. Про це Роберт Фіцо сказав 17 вересня під час виступу в Прешові.

Під час промови він заявив, що його непокоять "гучні войовничі промови", які звучать у Європі. За його словами, ситуація з можливістю загальноєвропейського військового конфлікту ще ніколи не була "настільки серйозною та напруженою, як зараз".

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"Чи можете ви уявити, пані та панове, що була б застосована 5 стаття договору НАТО? Хтось може собі це уявити? Хтось може уявити, що нам скажуть: готуйте 5 тисяч солдатів, 10 тисяч солдатів, і вони підуть кудись битися? А ми навіть не знатимемо, з ким, чому і за що", - заяви премʼєр Словаччини.

Водночас Фіцо зазначив, що Словаччина є членом НАТО, поважає це, співпрацює з Альянсом і виконує свої зобов’язання

"Я не хочу, щоб Словаччина стала частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Так, ми є членами НАТО, ми поважаємо це, дбаємо про співпрацю та виконання своїх зобов'язань, але як прем'єр-міністр я зроблю все, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт", - додав Фіцо.

5 стаття Нато / Інфографіка: Главред

Фіцо приїде до України

Також словацький прем’єр повідомив, що 18 вересня приїде до України. Він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та новим прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Крім того, в Україну приїдуть інші європейські прем’єри.

Фіцо додав, що хоче серйозно поговорити про війну, оскільки побоюється її подальшого розвитку.

Чи існує ризик прямого протистояння Росії та НАТО

Російські диверсійні операції в Європі стають частішими та масштабнішими, що підвищує ризик прямого протистояння Москви з НАТО, пише The New York Times.

Серед останніх випадків - невдала атака російських дронів на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині, спроби диверсій на залізниці Польщі, підпали та ймовірні атаки на оборонні й енергетичні об’єкти в інших країнах Європи. Західні спецслужби пов’язують активізацію таких операцій із розчаруванням Кремля перебігом війни проти України.

"У якийсь момент усе вийде з-під контролю, хтось постраждає, і це створить для Альянсу зовсім іншу дилему", - попередила колишня посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

Водночас західні розвідки не вважають найближчим часом імовірним прямий напад Росії на країну НАТО із залученням сухопутних військ. Головним стримувальним фактором залишається стаття 5 договору Альянс.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Напад на країни НАТО - останні новини

Нагадаємо, американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період від осені 2026 року до 2029-го. Про це пише видання The Atlantic.

Главред раніше писав, що Росія посилює гібридні загрози щодо Європи. За даними західних джерел, РФ одночасно проявляє активність у різних напрямках - від підводної інфраструктури НАТО до повітряного простору країн Європи.

Раніше повідомлялося, що європейські країни можуть виявитися не готовими до тривалого збройного протистояння з Росією. До такого висновку дійшли представники оборонної сфери, які обговорювали перспективи військової співпраці Європи.

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Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) - словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс - соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс - соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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