Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"З ким ми хочемо битися?": Фіцо відмовився захищатися у разі нападу РФ на НАТО

Інна Ковенько
18 вересня 2026, 09:38
google news Підпишіться
на нас в Google
Фіцо заявив, що зробить усе, аби Словаччина не вступила у війну "через якусь 5 статтю".
Фіцо відмовився воювати через 5 статтю НАТО
Фіцо відмовився воювати через 5 статтю НАТО / Колаж: Главред, фото: скриншот з відео

Коротко:

  • Фіцо не хоче втягнення Словаччини у війну через статтю 5 НАТО
  • Він побоюється відправлення словацьких солдатів на війну
  • 18 вересня Фіцо приїде до України на зустріч із Зеленським та Корецьким

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що поважає членство країни в НАТО, але не хоче, щоб у разі війни Словаччина була втягнута у неї "через якусь п'яту статтю" Альянсу. Про це Роберт Фіцо сказав 17 вересня під час виступу в Прешові.

Під час промови він заявив, що його непокоять "гучні войовничі промови", які звучать у Європі. За його словами, ситуація з можливістю загальноєвропейського військового конфлікту ще ніколи не була "настільки серйозною та напруженою, як зараз".

відео дня

"Чи можете ви уявити, пані та панове, що була б застосована 5 стаття договору НАТО? Хтось може собі це уявити? Хтось може уявити, що нам скажуть: готуйте 5 тисяч солдатів, 10 тисяч солдатів, і вони підуть кудись битися? А ми навіть не знатимемо, з ким, чому і за що", - заяви премʼєр Словаччини.

Водночас Фіцо зазначив, що Словаччина є членом НАТО, поважає це, співпрацює з Альянсом і виконує свої зобов’язання

"Я не хочу, щоб Словаччина стала частиною якогось військового конфлікту через якусь 5 статтю. Так, ми є членами НАТО, ми поважаємо це, дбаємо про співпрацю та виконання своїх зобов'язань, але як прем'єр-міністр я зроблю все, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт", - додав Фіцо.

'З ким ми хочемо битися?': Фіцо відмовився захищатися у разі нападу РФ на НАТО
5 стаття Нато / Інфографіка: Главред

Фіцо приїде до України

Також словацький прем’єр повідомив, що 18 вересня приїде до України. Він планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та новим прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. Крім того, в Україну приїдуть інші європейські прем’єри.

Фіцо додав, що хоче серйозно поговорити про війну, оскільки побоюється її подальшого розвитку.

Чи існує ризик прямого протистояння Росії та НАТО

Російські диверсійні операції в Європі стають частішими та масштабнішими, що підвищує ризик прямого протистояння Москви з НАТО, пише The New York Times.

Серед останніх випадків - невдала атака російських дронів на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині, спроби диверсій на залізниці Польщі, підпали та ймовірні атаки на оборонні й енергетичні об’єкти в інших країнах Європи. Західні спецслужби пов’язують активізацію таких операцій із розчаруванням Кремля перебігом війни проти України.

"У якийсь момент усе вийде з-під контролю, хтось постраждає, і це створить для Альянсу зовсім іншу дилему", - попередила колишня посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

Водночас західні розвідки не вважають найближчим часом імовірним прямий напад Росії на країну НАТО із залученням сухопутних військ. Головним стримувальним фактором залишається стаття 5 договору Альянс.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Напад на країни НАТО - останні новини

Нагадаємо, американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період від осені 2026 року до 2029-го. Про це пише видання The Atlantic.

Главред раніше писав, що Росія посилює гібридні загрози щодо Європи. За даними західних джерел, РФ одночасно проявляє активність у різних напрямках - від підводної інфраструктури НАТО до повітряного простору країн Європи.

Раніше повідомлялося, що європейські країни можуть виявитися не готовими до тривалого збройного протистояння з Росією. До такого висновку дійшли представники оборонної сфери, які обговорювали перспективи військової співпраці Європи.

Читайте також:

Про персону: Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) - словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс - соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс - соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Голосування на пеньках і возах, погрози та фальсифікації: як росіяни обирають Держдуму

Голосування на пеньках і возах, погрози та фальсифікації: як росіяни обирають Держдуму

12:39Світ
Останні теплі дні: синоптик сказав, коли в Україну прийде похолодання з дощами

Останні теплі дні: синоптик сказав, коли в Україну прийде похолодання з дощами

12:18Синоптик
РФ різко посилила полювання на українські потяги: що відомо про масштаби втрат

РФ різко посилила полювання на українські потяги: що відомо про масштаби втрат

11:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Скільки варити гречку, щоб вона вийшла смачна: кухар назвав точний час

Скільки варити гречку, щоб вона вийшла смачна: кухар назвав точний час

Переможець шоу "Голос" знайдений мертвим у віці 43 років

Переможець шоу "Голос" знайдений мертвим у віці 43 років

Як прибрати пару у ванній — простий кухонний засіб проти цвілі

Як прибрати пару у ванній — простий кухонний засіб проти цвілі

Євро різко просів, долар дорожчає: новий курс валют на 18 вересня

Євро різко просів, долар дорожчає: новий курс валют на 18 вересня

Російський співак викрав дитину, таємно вивіз її від батьків і спав з нею в Москві

Російський співак викрав дитину, таємно вивіз її від батьків і спав з нею в Москві

Останні новини

12:55

Картопля не розвариться і триматиме форму: що додати у воду під час варіння

12:52

В Україні зафіксували землетрус на глибині 3 кілометрів: де саме "трясло"

12:39

Голосування на пеньках і возах, погрози та фальсифікації: як росіяни обирають Держдуму

12:18

Останні теплі дні: синоптик сказав, коли в Україну прийде похолодання з дощами

12:05

Принцесі Шарлотті відмовили: хто на це наважився

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
12:00

Український бренд PRACTIK випустив новинку для собак: що відомо про корм зі свининою та картоплею новини компанії

11:55

РФ різко посилила полювання на українські потяги: що відомо про масштаби втрат

11:49

У росіян почалася паніка на тлі виборів до Держдуми: ЗМІ дізналися причину

11:47

Смородина буде краще рости: як правильно посадити кущ восениВідео

Реклама
11:20

Як закип'ятити молоко, щоб воно не збігло - що потрібно зробити з ложкою

10:42

Скрип підлоги зникне за кілька хвилин: як вирішити проблему без зняття дощок

10:39

РФ може розпочати війну з диверсій у морі: у Британії озвучили небезпечний сценарій

10:21

Багато бронетехніки і солдатів: РФ стягує підкріплення у гарячу точку фронту

09:52

Діаманти, Bentley, "липова" дисертація та сотні мільйонів гривень: проректор КНУКіМ Інна Костиря потрапила у скандал

09:38

"З ким ми хочемо битися?": Фіцо відмовився захищатися у разі нападу РФ на НАТО

09:36

10 тисяч квадратів у вогні: ТЦ Амстор згорів у Запоріжжі після удару РФФото

09:33

Божественна намазка на хліб з яєць на сніданок - готується 5 хвилини

08:48

Неприємний запах із кросівок зникне за годину: що треба засипати у взуття

08:30

"Автострада" зупиняє роботи – Мінфін зупинив фінансування всіх капітальних видатків

08:27

Дрони РФ атакували Київщину: постраждала ціла родина з п’яти осібФото

Реклама
07:49

Санкції та таємні переговори: як Трамп тисне на Кремль і шукає з ним угоди — ЗМІ

06:54

Росія атакувала Конотоп: пошкоджено школу, лікарні та залізницю

05:50

Кінець довгої смуги невдач: чотири знаки зодіаку опиняться в центрі подій

05:07

Що зробити із землею після томатів: городник назвав секрет проти фітофториВідео

04:10

Викидати більше не доведеться: як врятувати зів'ялу зелень за одну ніч

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з коровами за 48 с

03:31

Як садити хризантеми восени: одна помилка на клумбі призводить до появи іржіВідео

03:03

Чи потрібно перекопувати город восени — несподіваний висновок фахівців

02:10

Під землею ховалося щось неймовірне: стародавній скарб приголомшив археологів

00:59

Є поранений, на місці прильоту вирує пожежа: РФ вдарила по Києву та Запоріжжю

17 вересня, четвер
23:58

Секрет бувалих дачників: одна квітка навесні "вибухне" сад буянням кольорівВідео

23:15

Мухи оминатимуть дім стороною: яку рослину варто поставити на підвіконняВідео

23:07

Різкий зліт цін на АЗС: з'явився прогноз нового подорожчання

23:01

Денисенко пояснив: закон Грема потрібен Трампу для гри з Китаєм, а не заради УкраїниПогляд

22:44

Залізниця й вокзали працюватимуть за новими правилами: що зміниться

22:12

Духовка знову блищатиме: простий секрет від найстійкішого нагаруВідео

21:47

Туреччина запропонувала Україні та Росії угоду щодо атак в Чорному морі - ЗМІ

21:40

ЗСУ відкинули ворога: з'явилися подробиці зачистки, розкрито напрямок

21:25

"Абсолютне пекло" до жовтня: що чекає на Київ через удари РФ - The Economist

21:10

Павуки масово лізуть у будинки восени: що покласти на підвіконня, щоб їх відлякатиВідео

Реклама
20:51

Для чого оцет наносять на велосипед — дивний трюк із потужним ефектом

20:34

Звичайний білий унітаз уже не в моді: що прийшло йому на зміну

20:13

Як прибрати пару у ванній — простий кухонний засіб проти цвілі

20:06

Синові російського актора Єфремова поставили невиліковний діагноз

19:55

"Вони прориваються в міста": українців попередили про нову серйозну небезпеку взимку

19:54

Як використати непарну шкарпетку — корисний секрет досвідчених господинь

19:51

Україну накриє хвиля холоду: синоптик сказав, чи будуть заморозки

19:50

Як висушити білизну за годину без батарей та зайвих витрат: розкритий хитрий лайфхакВідео

19:43

Гороскоп на завтра, 18 вересня: Левам - успіх, Скорпіонам - знайомство

19:31

Які види дерев категорично не можна садити біля будинку: попередження лісникаВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти