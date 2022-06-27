Харатьян вирішив підзаробити на війні в Україні: "гардемарин" продався російській пропаганді

Актор "зрубав" кругленьку суму під час візиту на окупований Донбас.
Російський актор Дмитро Харатьян заробляє на розпалюванні ненависті співгромадян до українського народу.
За інформацією журналістів проекту "Гроші", за участь у пропагандистських концертах "Zа Росію", які проходили на площах російських міст, Дмитро Харатьян отримав майже 2 мільйони рублів.
Виявилося, що Харатьян активно підтримує війну Росії проти України - він вирішив підробляти участю в пропагандистських заходах.
Концерт в Макіївці він дав День медичного працівника перед медиками і військовослужбовцями "ДНР", які вбивають українців.
Він грав на гітарі, співав військові пісні і пісні з кінофільмів ("Катюша" та "Дороги любові" з "Гардемарини, вперед!"). На камеру він заявив про благі цілі, які переслідував при відвідуванні окупованого міста.
Особливо добре артист заробив на анексії Криму, йдеться в ролику. У відрядженні на півострові він був не менше 10 разів у перші два роки після окупації.
читайте такожДочка путіністки Єгорової розповіла новини про своє життяРаніше українська режисер Оксана Байрак виступила на захист російського актора Дмитра Харатьяна, якого в липні 2015 року включили до переліку російських діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України.
А ось сама Байрак, як заявила актриса Наталка Денисенко, називає росіян "братнім народом", а винуватцями війни вважає українців.
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