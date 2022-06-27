Харатьян вирішив підзаробити на війні в Україні: "гардемарин" продався російській пропаганді

Харатьн вирішив підзаробити на війні в Україні / скріншот

Російський актор Дмитро Харатьян заробляє на розпалюванні ненависті співгромадян до українського народу.

За інформацією журналістів проекту "Гроші", за участь у пропагандистських концертах "Zа Росію", які проходили на площах російських міст, Дмитро Харатьян отримав майже 2 мільйони рублів.

Виявилося, що Харатьян активно підтримує війну Росії проти України - він вирішив підробляти участю в пропагандистських заходах.

Концерт в Макіївці він дав День медичного працівника перед медиками і військовослужбовцями "ДНР", які вбивають українців.

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Він грав на гітарі, співав військові пісні і пісні з кінофільмів ("Катюша" та "Дороги любові" з "Гардемарини, вперед!"). На камеру він заявив про благі цілі, які переслідував при відвідуванні окупованого міста.

Особливо добре артист заробив на анексії Криму, йдеться в ролику. У відрядженні на півострові він був не менше 10 разів у перші два роки після окупації.

читайте такожДочка путіністки Єгорової розповіла новини про своє життяРаніше українська режисер Оксана Байрак виступила на захист російського актора Дмитра Харатьяна, якого в липні 2015 року включили до переліку російських діячів культури, що створюють загрозу національній безпеці України.

А ось сама Байрак, як заявила актриса Наталка Денисенко, називає росіян "братнім народом", а винуватцями війни вважає українців.

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