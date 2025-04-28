Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Самогубство чи Путін: журналіст із РФ назвав причину смерті Мурата Насирова

Олена Кюпелі
28 квітня 2025, 11:08
310
Отар Кушанашвілі розповів, що сталося з російським співаком Муратом Насировим.
Як загинув Мурат Насиров
Як загинув Мурат Насиров / Колаж Главред, фото Вікіпедія, КП

Коротко:

  • Яку причину смерті назвали російські пропагандисти
  • Що трапилося насправді

Російський журналіст Отар Кушанашвілі розповів про смерть російського популярного співака Мурата Насирова, який нібито наклав на себе руки у віці 37 років.

Як пишуть російські пропагандисти, Кушанашвілі заявив, що у Мурата Насирова була важка залежність.

"Ви думаєте, що Мурат Насиров випадково випав із вікна? Ні, хлопці, у нього була важка залежність. Це той випадок, коли людина не пережила спад популярності. Він не розумів, як могли півроку тому бути сім літаків на тиждень, а тепер один літак, і то в Підмосков'ї. Він не міг цього витримати", - каже Кушанашвілі.

Журналіст також згадує, як іноді співак, охоплений спалахами гніву, поводився неадекватно і виявляв брутальність щодо оточуючих.

Мурат Насиров нібито наклав на себе руки
Мурат Насиров нібито наклав на себе руки / Фото Стархіт

"Ми поїхали в Туреччину, виступали на конференції якоїсь фірми. А в нього і порошок, і трава одночасно, поверх віскі ще. Підходить офіціант, він встає і без пояснення причин дає йому по обличчю. Я кажу: "Ти що робиш?" А він відповідає: "У мене такий настрій", - додає він.

Тим часом у мережі вже давно говорять про те, що загадкова смерть артиста на піку кар'єри може бути пов'язана з терористом Путіним і його коханкою Аліною Кабаєвою. Нібито і Кабаєва, і Мурат Насиров були захоплені один одним.

У 2021 році з'явилася версія, що Насирова вбили за наказом Путіна. Повідомлялося, що на початку двотисячних у співака був короткостроковий роман із гімнасткою Аліною Кабаєвою. Саме їй він нібито присвятив пісню "Аліна".

У Мурата залишилися дружина і двоє дітей. Лії Насировій у 2022 році виповнилося 26 років. Акіму Насирову скоро 22, і він дуже схожий на свого батька. Хлопець теж займається музикою.

Мурат Насиров загинув 19 січня 2007 року. Його тіло знайшли під вікнами однієї з хрущовок у Москві. Співак якраз готувався до весілля зі своєю цивільною дружиною, концертів у рідному Казахстані та випуску нового альбому після досить затяжної творчої паузи.

Причини, через які Насиров загинув, у його біографії не вказуються.

Розтин тіла показав, що версії журналістів про вживання Насировим наркотиків не підтвердилися.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Марія Маскакова розповіла, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев нібито наказав викинути Насирова з вікна. Також Максакова розповіла, що у Кабаєвої був ще один прихильник - грузин, який працював у МВС, їздив із нею на всі Олімпіади і дарував їй шикарні подарунки. Від нього нібито відкупилися. Через роки його притягнули до кримінальної відповідальності, а все його майно конфіскували.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Коли потепління накриє Україну: синоптикиня назвала точну дату

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня назвала точну дату

12:05Синоптик
У роботі "Епіцентру" стався масштабний збій: що кажуть у компанії

У роботі "Епіцентру" стався масштабний збій: що кажуть у компанії

11:31Україна
"Путін знущається з Трампа і думає, що він його боїться": сенатор США зробив заяву

"Путін знущається з Трампа і думає, що він його боїться": сенатор США зробив заяву

11:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду

Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угоду

В Україні вдарять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попереджання

В Україні вдарять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попереджання

Історики розсекретили справжню першу назву Дніпра: як місто називалось спочатку

Історики розсекретили справжню першу назву Дніпра: як місто називалось спочатку

5-градусний мороз, дощі та грози: Україну атакує похолодання, коли прийде тепло

5-градусний мороз, дощі та грози: Україну атакує похолодання, коли прийде тепло

Фортуна посміхнеться - 3 знаки зодіаку, яким пощастить в останні дні квітня

Фортуна посміхнеться - 3 знаки зодіаку, яким пощастить в останні дні квітня

Останні новини

12:09

"Тільки частина Росії": як зрадниця Марченко пропагувала в Україні

12:05

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня назвала точну дату

11:50

Подача позову без предмету спору: Порошенкам закидають використання суду з ознаками шахрайства

11:42

Крістіна Орбакайте прийняла важливе рішення і возз'єднається з Аллою Пугачовою

11:42

Болісна смерть: від чого помер популярний актор, якого знайшли разом із дружиною

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:38

Чи можна прати речі у пральній машині у неділю: священник здивував відповіддю

11:31

У роботі "Епіцентру" стався масштабний збій: що кажуть у компанії

11:27

"Путін знущається з Трампа і думає, що він його боїться": сенатор США зробив заяву

11:25

Для кого був третій стілець і чи "вигнав" Трамп Макрона: відомі деталі переговорів у Ватикані

Реклама
11:12

Скільки витрачають на війну Україна і Росія: в інституті SIPRI підрахували

11:08

Самогубство чи Путін: журналіст із РФ назвав причину смерті Мурата НасироваВідео

11:07

Як зберігати полуницю, щоб вона залишалася свіжою довше: лайфхак від фермерів

10:42

Чому День перемоги не українське свято: історик вразив відповіддю

10:40

Китайський гороскоп на завтра 29 квітня: Зміям - проблеми зі здоров'ям, Коням - стрес

10:25

Чи справді печиво "Марія" шкідливе, або на що звернути увагу при виборі новини компанії

10:23

РФ змінила тактику на фронті: в ISW сказали, для чого окупанти використовують мотоцикли

10:19

"Фейкові погрози": Загородній оцінив, чи визнають США анексію КримуВідео

10:13

Гороскоп на завтра 29 квітня: Близнюкам - хороші події, Левам - подарунок

09:48

"Вони просто стерли себе": відома співачка "рознесла" артистів-утікачів

09:39

Здивує багатьох: як українці називали один одного 100 років тому

Реклама
09:24

"Знищують позиції в нуль": армія РФ окупувала ще одне село на Донбасі

09:21

Брянськ масовано атакували БпЛА - палає російський військовий завод "Кремній ЕЛ"Відео

08:51

"Ще покаже всім": Корольову попередили про небезпеку з боку невістки

08:23

КНДР вперше підтвердила участь у війні проти України і заявила про "перемогу"

08:10

У росіян зміна пріоритетів на фронті?Погляд

07:52

"Ми не грали нічого": Налчаджиоглу вперше висловився про роман із Білик

07:51

Трамп заявив, що Зеленський "готовий поступитися" Кримом заради досягнення мируВідео

06:57

Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати угодуВідео

06:10

Прогноз на переговори з РФ та закінчення війниПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого відмінний зір: треба за 5 секунд знайти літеру E

05:02

Мало хто знає: чим небезпечна куркума для організму

04:43

Фортуна посміхнеться - 3 знаки зодіаку, яким пощастить в останні дні квітня

04:00

Тест на IQ: тільки геніальний мозок знайде дві помилки на картинці за 9 секунд

03:30

"Золота жила": фахівці закликають розкидати бананову шкірку в саду

02:30

"США можуть визнати Крим російським": експерт розкрив тривожний сценарійВідео

01:30

Дочекалася свого зоряного часу: Бред Пітт освідчився Інес Де Рамон

00:06

США відмовились від скандальної вимоги в угоді про копалини з Україною

00:05

"Буде складніше": спортсмен-депутат Жан Беленюк розкрив деталі особистого життя

27 квітня, неділя
23:18

Що Трамп сказав Макрону і Зеленському у Римі: в ЗМІ розшифрували кілька фразФото

22:55

36-річний ведучий Соломка зізнався, чому його звільнили від мобілізації

Реклама
22:04

РФ окупувала село в Донецькій області: ворог хоче прорватися до важливого міста

21:46

"Росія намагається обдурити світ": Зеленський розкрив план Кремля

21:34

Водіїв закликали періодично міняти місцями шини на авто: яка причина

20:56

За яких умов РФ може припинити вогонь: у Москві навзвали дві вимоги Путіна

20:29

Трамп особисто наполягав на зустрічі з Зеленським: Волц розкрив несподівані деталіФотоВідео

20:16

"У мене немає бажання": Злата Огнєвіч зізналася, чому відмовилася від материнства

19:35

Частина українців зможе платити на 50% менше за світло: кому пощастить у травні

19:33

Команда Трампа планує провести переговори з КНДР - Axios

19:29

РФ готова знайти "баланс інтересів": Лавров видав заяву про поступки щодо УкраїниВідео

19:25

В Україні вдарять сильні заморозки: синоптики оголосили штормове попереджання

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти