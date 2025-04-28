Отар Кушанашвілі розповів, що сталося з російським співаком Муратом Насировим.

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Як загинув Мурат Насиров / Колаж Главред, фото Вікіпедія, КП

Коротко:

Яку причину смерті назвали російські пропагандисти

Що трапилося насправді

Російський журналіст Отар Кушанашвілі розповів про смерть російського популярного співака Мурата Насирова, який нібито наклав на себе руки у віці 37 років.

Як пишуть російські пропагандисти, Кушанашвілі заявив, що у Мурата Насирова була важка залежність.

"Ви думаєте, що Мурат Насиров випадково випав із вікна? Ні, хлопці, у нього була важка залежність. Це той випадок, коли людина не пережила спад популярності. Він не розумів, як могли півроку тому бути сім літаків на тиждень, а тепер один літак, і то в Підмосков'ї. Він не міг цього витримати", - каже Кушанашвілі.

Журналіст також згадує, як іноді співак, охоплений спалахами гніву, поводився неадекватно і виявляв брутальність щодо оточуючих.

Мурат Насиров нібито наклав на себе руки / Фото Стархіт

"Ми поїхали в Туреччину, виступали на конференції якоїсь фірми. А в нього і порошок, і трава одночасно, поверх віскі ще. Підходить офіціант, він встає і без пояснення причин дає йому по обличчю. Я кажу: "Ти що робиш?" А він відповідає: "У мене такий настрій", - додає він.

Тим часом у мережі вже давно говорять про те, що загадкова смерть артиста на піку кар'єри може бути пов'язана з терористом Путіним і його коханкою Аліною Кабаєвою. Нібито і Кабаєва, і Мурат Насиров були захоплені один одним.

У 2021 році з'явилася версія, що Насирова вбили за наказом Путіна. Повідомлялося, що на початку двотисячних у співака був короткостроковий роман із гімнасткою Аліною Кабаєвою. Саме їй він нібито присвятив пісню "Аліна".

У Мурата залишилися дружина і двоє дітей. Лії Насировій у 2022 році виповнилося 26 років. Акіму Насирову скоро 22, і він дуже схожий на свого батька. Хлопець теж займається музикою.

Мурат Насиров загинув 19 січня 2007 року. Його тіло знайшли під вікнами однієї з хрущовок у Москві. Співак якраз готувався до весілля зі своєю цивільною дружиною, концертів у рідному Казахстані та випуску нового альбому після досить затяжної творчої паузи.

Причини, через які Насиров загинув, у його біографії не вказуються.

Розтин тіла показав, що версії журналістів про вживання Насировим наркотиків не підтвердилися.

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Раніше Марія Маскакова розповіла, що секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев нібито наказав викинути Насирова з вікна. Також Максакова розповіла, що у Кабаєвої був ще один прихильник - грузин, який працював у МВС, їздив із нею на всі Олімпіади і дарував їй шикарні подарунки. Від нього нібито відкупилися. Через роки його притягнули до кримінальної відповідальності, а все його майно конфіскували.

Видання Le News писало, що Аліна Кабаєва народила дитину в клініці Святої Анни в італомовному регіоні Швейцарії Лугано. Батьком цієї дитини нібито є Володимир Путін.

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