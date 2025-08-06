"Потап на підтанцьовці": у мережі висміяли танцюристів російської зірки

У мережі висміяли підтанцьовку Тетяни Буланової і побачили у неї Потапа.

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У мережі висміяли підтанцьовку Тетяни Буланової / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Кого побачили на підтанцьовці у Буланової

Що там робить двійник Потапа

Танцюристи популярної російської зірки Тетяни Буланової підірвали мережу своїми танцями.

У соціальній мережі Instagram з'явився ролик, де співачка співає одну зі своїх пісень, а її танцюристи віку 40+ ледве пересуваються сценою. Чоловіки, одягнені в чорні блискучі костюми, роблять прості кроки і виглядають втомленими та байдужими.

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Одного танцюриста порівняли з українським співаком Потапом. Чоловік-танцюрист за комплекцією та типажем нагадав користувачам українського продюсера та виконавця.

На концерті Буланової помітили Потапа / Скриншот

На концерті Буланової помітили Потапа / Скриншот

На концерті Буланової помітили Потапа / Скриншот

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Потап - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, репер Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи.

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

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Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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