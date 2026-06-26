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Невпізнанного Міккі Рурка сфотографували на вулиці без зубів

Олена Кюпелі
26 червня 2026, 09:32
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Популярний американський актор Міккі Рурк вражає своїм зовнішнім виглядом.
Міккі Рурк
Міккі Рурк дедалі більше схожий на безхатька / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

  • Чому актор шокує своїм зовнішнім виглядом
  • Що з ним не так

Американський актор, сценарист і професійний боксер Міккі Рурк, який останнім часом дивує своїм невпізнанним зовнішнім виглядом і став бездомним, з'явився тепер уже без зубів.

Міккі Рурк продемонстрував відсутність зубів, з’явившись на публіці в Лос-Анджелесі на початку цього тижня.

відео дня

Колишній професійний боксер виглядав неохайно: плями під ротом і на одязі, коли він вигулював своїх трьох маленьких собак, як видно на фотографіях, отриманих Page Six.

Переглянути фото Міккі Рурка можна тут

Рурк був одягнений у сіру толстовку на блискавці, яку він натягнув на голову, намагаючись залишитися непоміченим.

73-річний чоловік також був у подертих світло-блакитних джинсах, білих кросівках і сонцезахисних окулярах-авіаторах.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше легендарного американського артиста, актора та співака Лайонела Річі терміново доставили до лікарні після того, як йому стало зле на сцені, і він раптово достроково завершив свій концерт.

Раніше також популярна російська актриса Марія Порошина, яка мовчить щодо військового вторгнення терориста Путіна в Україну, потрапила до лікарні.

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Про особу: Міккі Рурк

Міккі Рурк (справжнє ім'я — Філіп Андре Рурк-молодший) — американський актор і сценарист, професійний боксер. Лауреат премій "Золотий глобус" і BAFTA (2009). Номінант на премію "Оскар" (2009). Світове визнання прийшло до актора з виходом фільму "Дев’ять з половиною тижнів", завдяки якому Рурк здобув титул секс-символу та міцно зайняв місце у плеяді світових кінозірок. Вершиною акторської майстерності Рурка переважною більшістю світових кінокритиків була визнана роль реслера Ренді "Тарана" Робінсона у драмі режисера Д. Аронофскі "Реслер" (2008), повідомляє Вікіпедія.

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