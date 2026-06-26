Невпізнанного Міккі Рурка сфотографували на вулиці без зубів

Популярний американський актор Міккі Рурк вражає своїм зовнішнім виглядом.

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Міккі Рурк дедалі більше схожий на безхатька / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

Чому актор шокує своїм зовнішнім виглядом

Що з ним не так

Американський актор, сценарист і професійний боксер Міккі Рурк, який останнім часом дивує своїм невпізнанним зовнішнім виглядом і став бездомним, з'явився тепер уже без зубів.

Міккі Рурк продемонстрував відсутність зубів, з’явившись на публіці в Лос-Анджелесі на початку цього тижня.

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Колишній професійний боксер виглядав неохайно: плями під ротом і на одязі, коли він вигулював своїх трьох маленьких собак, як видно на фотографіях, отриманих Page Six.

Переглянути фото Міккі Рурка можна тут

? Що сталося з зубами Міккі Рурка?



73-річного актора помітили в Лос-Анджелесі в невпізнанному вигляді — з відсутніми зубами та видимими наслідками багаторічних травм обличчя.



Від часів боксерської кар’єри до численних реконструктивних операцій — стрес і втрата кісткової маси взяли своє… pic.twitter.com/KOlFH9HQda — Paul A. Szypula ?? (@Bubblebathgirl) 25 червня 2026

Рурк був одягнений у сіру толстовку на блискавці, яку він натягнув на голову, намагаючись залишитися непоміченим.

Розпатланий Міккі Рурк демонструє відсутні зуби після виселення з будинку в Лос-Анджелесі https://t.co/5gFz1npKeepic.twitter.com/BSUZZm4gV4 — New York Post (@nypost) 25 червня 2026

73-річний чоловік також був у подертих світло-блакитних джинсах, білих кросівках і сонцезахисних окулярах-авіаторах.

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Про особу: Міккі Рурк Міккі Рурк (справжнє ім'я — Філіп Андре Рурк-молодший) — американський актор і сценарист, професійний боксер. Лауреат премій "Золотий глобус" і BAFTA (2009). Номінант на премію "Оскар" (2009). Світове визнання прийшло до актора з виходом фільму "Дев’ять з половиною тижнів", завдяки якому Рурк здобув титул секс-символу та міцно зайняв місце у плеяді світових кінозірок. Вершиною акторської майстерності Рурка переважною більшістю світових кінокритиків була визнана роль реслера Ренді "Тарана" Робінсона у драмі режисера Д. Аронофскі "Реслер" (2008), повідомляє Вікіпедія.

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