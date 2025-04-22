Лорак вкотре повторила свою мантру, якою виправдовує всі свої бридкі дії.

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Софія, дочка Лорак, будує стосунки з вітчимом / Колаж Главред, фото Instagram/sonchik_sk

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Як Софія спілкується з Віджраку

Що говорить Ані Лорак

Колись українська відома співачка Ані Лорак, яка втекла в країну-окупанта РФ і мовчить про війну в рідній країні, розповіла про те, як її скандальна дочка Софія сприймає її нового чоловіка - Ісаака Віджраку.

Як пишуть російські пропагандисти, складна донька Лорак, яка не раз потрапляла в скандали, про які писали ЗМІ, має непогані стосунки з новим чоловіком своєї мами-запроданки.

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Дівчинка, яку не покликали навіть на весілля матері на Мальдіви, вибудувала дружбу з вітчимом-іспанцем. "Головне, розповідати все від душі, з любов'ю, і взагалі любов переможе і врятує цей світ", - повторила свою улюблену мантру запроданка.

До слова, доньці Лорак зараз 14 років і це складний період для Софії Налчаджиоглу. Вона часто потрапляє в скандали, чи то через свою зовнішність, чи то через висловлювання.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

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Хто така Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала на бік Росії та продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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