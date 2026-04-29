"Ми стаємо суспільством ветеранів": Падалко розповіла про новий проєкт

Маричка Падалко поділилася своїми враженнями щодо проекту про ветеранів.

https://glavred.net/starnews/my-stanovimsya-obshchestvom-veteranov-padalko-rasskazala-o-novom-proekte-10760483.html Посилання скопійоване

Маричка Падалко — ведуча проєкту про ветеранів

Коротко:

Що сказала Маричка Падалко

Про який проект йдеться

Відома українська ведуча Маричка Падалко поділилася своїми враженнями після запису програми "Життя після шрамів", яка розповідає реальні історії про українських ветеранів, героїв та героїнь, які захищають Україну від російських окупантів.

Як пише 1+1, Маричка Падалко каже, що її надихають хлопці, які після важких поранень повертаються до цивільного життя, створюють сім'ї, у них народжуються діти.

відео дня

"Мене захоплюють жінки, які будують кар'єру в армії та працюють на командних посадах. Ветерани, повернувшись додому, не йдуть на звичну для себе роботу з гарантованим заробітком, а подолавши всі можливі страхи на війні, більше не бояться ризикувати в цивільному житті. Вони можуть відкрити власну справу, стати по-справжньому незалежними як професійно, так і фінансово", - каже вона.

Марічка Падалко про героїв / Фото прес-служби 1+1

Ведуча додає, що найбільше її надихають самі герої. "Тому що в останні кілька років інформаційний фокус дуже сильно змістився в бік зради, зрадників і втікачів. Це настільки заполонило наш інформаційний простір, що ми забуваємо про відповідальних людей, які не бояться приймати складні рішення", - додає Падалко.

Маричка каже, що про них слід говорити, варто показувати їхній приклад. А головне – суспільство має навчитися підлаштовуватися до їхнього повернення. "Ми говоримо про те, що не тільки ветеран повертається до цивільного життя, а ми як суспільство маємо змінюватися, щоб адаптуватися до ветеранів", – міркує вона.

Маричка Падалко в проєкті про ветеранів / Фото пресслужби 1+1

Ведуча додає, що реінтеграція ветеранів – це про взаємопідтримку та взаємодопомогу, а не про перевагу одних чи осуд інших. "Рано чи пізно війна закінчиться. Настане мир і цей поділ на тих, хто воював і не воював, поступово зникне. Тому чим більше людей, які не воювали, будуть залучені до підтримки військових, тим швидше зникнуть ті кордони, які зараз, на мою думку, тільки зміцнюються", – підсумовує вона.

Маричка Падалко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Маричка Падалко Маричка Падалко — українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року — ведуча ТСН. Разом з Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка була в ефірі у 2006—2008 роках. У 2009—2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Маричкин кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі — одна з постійних ведучих ТСН та спеціальний кореспондент.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред