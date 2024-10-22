Курс на безпеку: організатори Євробачення-2025 запровадять нові правила

Базель уже почав активну підготовку до зустрічі з артистами та єврофанами.

https://glavred.net/starnews/kurs-na-bezopasnost-organizatory-evrovideniya-2025-vvedut-novye-pravila-10607723.html Посилання скопійоване

Євробачення-2025 новини - організатори Євробачення-2025 ввели нові заходи безпеки / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Музичний конкурс Євробачення-2025 відбудеться в Базелі, Швейцарія, 13, 15 і 17 травня. І хоча до змагання ще понад півроку, організатори вже впритул зайнялися підготовкою заходу.

Зокрема, було ухвалено рішення усунути деякі неполадки минулорічного конкурсу. Для цього було введено нові правила, цитує керівника конкурсу Бакеля Вальдена видання Eurovision Fun.

Наприклад, учасника Євробачення-2024 від Нідерландів Йоста Кляйна дискваліфікували перед фіналом конкурсу через грубу поведінку з журналістами - він махав на них руками, що було розцінено, як спробу нападу.

відео дня

Щоб уникнути стресових ситуацій для учасників Євробачення та інших людей, які також працюватимуть на концертному майданчику, у 2025 році на Євробаченні буде запроваджено окремі простори для артистів (без доступу до них журналістів).

Друге правило стосуватиметься аполітичності. Для учасників та їхніх команд буде запроваджено спеціальний кодекс поведінки, покликаний дотримуватися повного політичного нейтралітету задля забезпечення безпеки кожного.

Хоч курс на аполітичність було ухвалено і 2024 року, деякі учасники та запрошені зірки все ж таки намагалися приховано проявити свою солідарність із Палестиною, тоді як через протести в Мальме під час конкурсу учасниця з Ізраїлю пересувалася містом із посиленою охороною через постійні погрози.

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.

Останні зіркові новини:

Раніше ведучий-утікач Влад Яма засвітився з українською співачкою Аліною Гросу в США. Разом вони взяли участь у заході, на якому були присутні безліч українців.

Також українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла, чому не виходить заміж за коханого, який зробив їй пропозицію руки і серця ще рік тому.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред