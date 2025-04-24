"Є свої приколи": Анатолій Анатоліч розповів про затримку мовлення 3-річного сина

Анатоліч зізнався, чому "не париться" з цього приводу.

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Анатолій Анатоліч діти - ведучий розповів про сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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Молодша дитина Анатолія Анатоліча та Юли відвідує логопеда через затримку мовленнєвого розвитку

Шоумен розповів, що в родині не роблять трагедії з цієї проблеми

Український ведучий Анатолій Анатоліч (Анатолій Яцечко) та його дружина, піарниця Юла (Юлія Бойко), виховують трьох дітей - 14-річну Алісу, 12-річну Лоліту та 3-річного Ніла. Минулого року Юла зізналася, що її з Анатолічем син поки що не розмовляє через затримку мовленнєвого розвитку.

Нещодавно в інтерв'ю для Люкс ФМ порушення у хлопчика прокоментував сам шоумен. Він зазначив, що не бачить великої проблеми в тому, що Ніл поки що каже лише окремі фрази.

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Анатолій Анатоліч розповів, що хлопчик, який розмовляє окремими словами та фразами, робить це виключно за власним бажанням, що, на думку ведучого, не так вже й дивно. У родині до цього питання всі ставляться абсолютно спокійно.

Анатолій Анатоліч діти - ведучий розповів про сина / Скриншот YouTube

Звичайно, мовленнєвий розвиток Ніла не пустили на самоплив - Юла водить хлопчика на заняття з фахівцями, і працює над його проблемою вдома. "У нього дуже класне почуття гумору. У нас є свої приколи. Я абсолютно не парюсь. Я, здається, пізніше почав говорити. У мене немає з цього приводу переживань. Тестами займається дружина, а в мене інший підхід до цього", - поділився Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч діти - ведучий розповів про сина / instagram.com/anatoliyanatolich

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Хто такий Анатолій Анатоліч? Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

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