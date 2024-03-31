22-річний популярний співак уперше став батьком - відомі стать та ім'я немовляти

Сімбочка і Парфенюк, втомлені, але щасливі, представили світові свого первістка.

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Parfeniuk і Сімбочка стали батьками - кого народила Сімбочка / колаж: Главред, фото: instagram.com/simbochkka

22-річний український співак Parfeniuk (Ілля Парфенюк) та його обраниця, блогерка Сімбочка (справжнє ім'я - Карина), вперше стали батьками. У пари народилася донька, яку вони планували назвати Софією.

Сімбочка потрапила до пологового будинку ще 30 березня, проте лише сьогодні до обіду почалася активна родова діяльність. Загалом весь процес зайняв не більше 3 годин.

Блогерка народжувала з епідуральною анестезією. Парфенюк був присутній при появі доньки на світ. Про все це Сімбочка розповіла у своєму блозі в Instagram. Також вона виклала ролик після пологів, на якому молоді батьки вперше показали дитину.

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Музикант виявився менш багатослівним. У соціальних мережах він написав лише три слова: "Я тепер батя". За два дні до народження доньки він випустив трек "Дякую", який присвятив своїй обраниці та дитині. Там же він розкрив ім'я немовляти.

Parfeniuk і Сімбочка стали батьками - кого народила Сімбочка / колаж: Главред, фото: instagram.com/parfeniuk_13, instagram.com/simbochkka

Хто такий Parfeniuk? Parfeniuk (Парфенюк Ілля Андрійович) - український співак і автор пісень. Популярний завдяки соціальній мережі TikTok, у якій він ділиться своїми треками. Наразі на його рахунку 2 відеокліпи і 8 синглів, останній з яких - Дякую - він присвятив доньці.

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