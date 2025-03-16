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Коля Сєрга отримав нову важливу посаду - деталі

Еліна Чигис
16 березня 2025, 15:55
758
Коля Сєрга має нові обов'язки.
Коля Серга
Коля Сєрга - нова посада / колаж: Главред, фото: instagram.com, Коля Сєрга

Ви дізнаєтеся:

  • Коля Сєрга став позаштатним радником міністра закордонних справ
  • Коли артиста призначили на посаду

Український відомий співак і ведучий Коля Сєрга, який на початку повномасштабної війни став військовослужбовцем, отримав нову посаду - позаштатного радника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Як повідомив сайт Главком, відповідну інформацію надав начальник управління кадрового менеджменту МЗС Віталій Мошковський. На посаді Сєрга числиться з 7 грудня 2024 року.

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Зазначимо, артист 2022 року організував "Культурний десант", де об'єдналися українські артисти, музиканти, поети та композитори. А в серпні 2022 року Володимир Зеленський відзначив Сєргу орденом "За мужність" III ступеня.

Підтвердження нової посади Колі Серги
Підтвердження нової посади Колі Сєрги / фото: скрін glavcom.ua/

До повномасштабної війни Коля виступав резидентом Comedy Club Odessa.

Нагадаємо, Коля Сєрга був ведучим "Орла і решки" разом зі зрадницею України Регіною Тодоренко і публічно засуджує її. Також він розповідав, що батьки зрадниці залишилися жити в Одесі, але підтримують позицію доньки.

Коля Серга засуджує Регіну Тодоренко
Коля Сєрга засуджує Регіну Тодоренко / фото: скрін відео

"Я думаю, якби вони не підтримували, то ми б дізналися про це. І якби не було цієї підтримки батьками, то тоді б вони були в антиподі - у протистоянні з Регіною. Мені здається, вона змінила б риторику. Хоча я можу помилятися", - розповідав артист.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, дружина українського боксера Олександра Усика - бізнесвумен Катерина Усик - розповіла, як вона познайомилася з чоловіком і що вони пережили разом. Катерина зазначила, що їй було 15 років, коли почалися стосунки з боксером і перші три роки були дуже важкими, адже Олександр поводився некоректно.

А також на таємному весіллі зрадниці Ані Лорак на Мальдівах не було її доньки - 13-річної Софії від Мурата Налчаджиоглу, адже вона зайнята навчанням. Хоча це дивно, адже відомо, що Софія вже певний час перебуває в Туреччині зі своїм рідним батьком, а навчається вона, як відомо, в Росії.

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Хто такий Коля Сєрга?

Коля Сєрга - український офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних Сил України, громадський діяч, музикант, телеведучий, актор, поет.
Засновник "Культурного Десанту" і "Культурних Сил України", офіцер Збройних Сил України.
Сєрга значиться радником міністра закордонних справ із 7 грудня 2024 року.

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