Співачка-запроданка Ані Лорак, яка проміняла батьківщину на російський паспорт, зганьбилася перед колегами по сцені терористичної РФ у свій день народження. За повідомленнями російського Telegram-каналу, вона образила зірок своєю жадібністю.
Свій день народження Кароліна вирішила відзначити скромно і не покликала на свято своїх нових друзів, які допомагали їй облаштуватися на сцені країни агресора. Ба більше, цього року співачка розпочала нову главу у своєму житті, адже вона отримала російський паспорт і остаточно відмовилася від України. Зірки, які сподівалися відзначити таку подію, позаочі називають Лорак жадібною та негостинною.
"Але життя нове, а Кароліна - стара. Жадібна, потайлива, не особливо гостинна. Вона завжди такою була, даремно ми думали, що зміниться", - нарікають вони інсайдерам.
Крім цього, колеги по шоу-бізнесу звинувачують Лорак у тому, що вона любить погуляти на чужих святах, але ніколи не проявляє привітності у відповідь, і не запрошує бомонд на свої значущі події. Пригадали їй і весілля з Ісааком Віджраку, на яке співачка не покликала навіть рідну дочку.
"Вона любить на чужі свята ходити, але до себе не дуже охоче кличе. Навіть весілля у чорта на болоті зіграла, щоб на частування не витрачатися", - поділилася колега Ані Лорак.
Раніше Главред повідомляв, що дочка зрадниці України Ані Лорак зганьбилася сухим привітанням матері з днем народження. Софія просто запостила два невеликих фото, на яких вона зображена зі своєю матір'ю, і підписала їх "З днем народження", зазначивши матір.
Також нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість з розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.
Про персону: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
