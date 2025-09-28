"Кароліна - стара": запроданку Ані Лорак різко опустили зірки РФ

Співачка Ані Лорак зганьбилася у свій день народження.

Ані Лорак образила зірок РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Ви дізнаєтеся:

Ані Лорак образила російських зірок

Чому на зрадницю України розлютився бомонд РФ

Співачка-запроданка Ані Лорак, яка проміняла батьківщину на російський паспорт, зганьбилася перед колегами по сцені терористичної РФ у свій день народження. За повідомленнями російського Telegram-каналу, вона образила зірок своєю жадібністю.

Свій день народження Кароліна вирішила відзначити скромно і не покликала на свято своїх нових друзів, які допомагали їй облаштуватися на сцені країни агресора. Ба більше, цього року співачка розпочала нову главу у своєму житті, адже вона отримала російський паспорт і остаточно відмовилася від України. Зірки, які сподівалися відзначити таку подію, позаочі називають Лорак жадібною та негостинною.

Ані Лорак не шанує російських знаменитостей / фото: instagram.com, Ані Лорак

"Але життя нове, а Кароліна - стара. Жадібна, потайлива, не особливо гостинна. Вона завжди такою була, даремно ми думали, що зміниться", - нарікають вони інсайдерам.

Крім цього, колеги по шоу-бізнесу звинувачують Лорак у тому, що вона любить погуляти на чужих святах, але ніколи не проявляє привітності у відповідь, і не запрошує бомонд на свої значущі події. Пригадали їй і весілля з Ісааком Віджраку, на яке співачка не покликала навіть рідну дочку.

Ані Лорак з чоловіком Ісааком Віджраку / фото: instagram.com, Ані Лорак

"Вона любить на чужі свята ходити, але до себе не дуже охоче кличе. Навіть весілля у чорта на болоті зіграла, щоб на частування не витрачатися", - поділилася колега Ані Лорак.

Раніше Главред повідомляв, що дочка зрадниці України Ані Лорак зганьбилася сухим привітанням матері з днем народження. Софія просто запостила два невеликих фото, на яких вона зображена зі своєю матір'ю, і підписала їх "З днем народження", зазначивши матір.

Також нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість з розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

