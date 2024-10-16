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Відомий музикант розійшовся з дівчиною через день після публічної заяви про роман

Анна Підгорна
16 жовтня 2024, 18:36
107
Міша Крупін розкрив причину кризи в нових стосунках.
Міша Крупин
Міша Крупін новини - Крупін повідомив про завершення роману з киянкою / колаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

На прем'єру фільму "Хазяїн 2. На своїй землі" Міша Крупін прийшов у компанії дівчини, яку представив пресі, як свою кохану. Музикант охоче розповів про новий роман, і його коментарі швидко розлетілися по ЗМІ.

Однак уже сьогодні, всього через день після появи цієї інформації в Мережі, Крупін зізнався, що знову самотній - одразу після прем'єри пара вирішила розійтися.

Про це знаменитість розповів в інтерв'ю для Фактів. Він назвав головну причину розриву з новою партнеркою - відстань: він живе і працює в Харкові, вона - в Києві.

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"Відстань – це єдина причина. Ми досить тривалий час були в таких стосунках. Те, що я здебільшого був у Харкові, а вона в Києві, не пішло нам на користь", - зізнався музикант.

Також він зазначив, що розійшовся з дівчиною на мажорній ноті, вони залишаться друзями. Утім, про нові стосунки Міша Крупін поки що не думає: він не планує когось навмисно шукати, бо робота сьогодні для нього на першому місці.

"Роботи багато. Про стосунки подумаю пізніше. Ну, або вони самі мене наздоженуть", - коментує артист.

Хто такий Міша Крупін?

Міша Крупін - український реп-виконавець, співак, музикант, соліст гурту Корупція. Поет-пісняр. Є резидентом "Культурного десанту", займається волонтерством.

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