"Хто ця божевільна?": відомий музикант показав нову кохану

Міша Крупін зізнається: у них із дівчиною прекрасне взаєморозуміння.

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Міша Крупін новини - Міша Крупін розповів про новий роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

Український музикант Міша Крупін, за прикладом багатьох артистів, приховує своє особисте життя. Широкому загалу про нього відомо лише те, що розповідає сам виконавець - був двічі одружений, є троє дітей.

Днями Крупіна зняли в компанії привабливої дівчини - разом пара відвідала прем'єру фільму "Хазяїн 2. На своїй землі". Музикант вирішив не заперечувати новий роман, і в коментарі ЖВЛ розкрив деякі його подробиці.

У закоханих зараз - стосунки на відстані, адже Міша живе в Харкові, а вона - в Києві. Їм вдається бачитися раз на місяць.

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"Мало часу насправді. Якщо людина тебе розуміє, якщо багато справ у неї і в мене, тому на побачення дуже мало часу лишається. Зараз, виходить, що раз на місяць бачимося", - зазначає Крупін.

Свою дівчину він не приховує, хоч і не називає в пресі її ім'я. Артист повідомив, що вона також обертається у творчих колах, тому вони чудово ладнають. Пара познайомилася на світському заході, і роман між ними спалахнув практично відразу.

"Познайомилися на такому заході. Це був івент, і ми так, одразу зійшлися. Моя бабуся говорить: "Хто ця божевільна?" - розповів Міша Крупін.

Міша Крупін із новою дівчиною / Скриншот

Хто такий Міша Крупін? Міша Крупін - український реп-виконавець, співак, музикант, соліст гурту Корупція. Поет-пісняр. Є резидентом "Культурного десанту", займається волонтерством.

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