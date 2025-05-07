"Цей чоловік любить мене": Аліна Доротюк виходить заміж

Доротюк зробила перше офіційне оголошення про майбутній перший шлюб.

https://glavred.net/starnews/etot-muzhchina-lyubit-menya-alina-dorotyuk-vyhodit-zamuzh-10662710.html Посилання скопійоване

Аліна Доротюк особисте життя - журналістка вперше виходить заміж / колаж: Главред, фото: instagram.com/dorotiuk_

Коротко:

Аліна Доротюк підтвердила заручини, чутки про які ходять уже кілька місяців

Наречена розповіла про нареченого і майбутнє весілля

Українська журналістка, ведуча та інтерв'юерка Аліна Доротюк у грудні 2024 року натякнула на заручини - у своєму блозі вона з'явилася з обручкою на безіменному пальці. Однак додаткових коментарів із цього приводу від неї не було.

Лише нещодавно Доротюк офіційно заявила - вона заручена, дуже щаслива і з великим нетерпінням чекає на весілля. Деталі про цю радісну подію, планування весілля і стосунки з нареченим Аліна розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко.

відео дня

Журналістка зустріла свого чоловіка випадково - вони зіткнулися в ліфті. Познайомилися, розговорилися, сходили на кілька побачень і відтоді вже близько двох років нерозлучні.

"Цей чоловік любить мене за те, що я просто є в цьому світі. Він мене приймає такою, яка я є, і він турбується, він мене опікає. Ніхто не пригнічує моїх бажань, мого волевиявлення. Ніхто не каже, що ти щось робиш не так. Ми існуємо паралельно, але водночас ми єдине ціле", - розповіла Доротюк.

Аліна Доротюк особисте життя - журналістка вперше виходить заміж / Скриншот YouTube

Що ж стосується весілля, то воно неодмінно буде, переконана Аліна. Вона мріє про велике весілля, але в умовах війни це реалізувати дуже складно. Тому церемонія поки що відкладається.

"У мене є вже обручка, він освідчився мені, але ми чекаємо... Я заручена офіційно, але ми чекаємо, можливо, стабілізується якась ситуація. Мені хочеться весілля, бо ти розумієш, що не можна відкладати. У мене родина велика, ну тобто це не буде маленьке весілля, але й наскільки це на часі — таке святкування…" - поділилася наречена.

Обручка Аліни Доротюк / instagram.com/dorotiuk_

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що троє дітей Марічки Падалко забороняють робити журналістці. Вона обґрунтувала позицію своїх спадкоємців, та розповіла, чого у них вчиться.

Також український громадський діяч і шоумен Сергій Притула на рідкісному фото показав маму і старшого брата. Кадр із сімейного архіву був опублікований на честь маминого ювілею.

Читайте також:

Хто така Аліна Доротюк? Аліна Доротюк - українська ведуча, інтерв'юерка, журналістка, блогерка. Спеціалізується на світській журналістиці. Брала участь у створенні таких проєктів, як "Неймовірні історії кохання", "Неймовірна правда про зірок", "Зірковий шлях". Веде іменний канал на YouTube (124 тис. підписників), у якому викладає інтерв'ю з відомими особистостями сучасної України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред