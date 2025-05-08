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"Я ридаю, я плачу, мене пробирає": Потап зізнався, хто його "торкає"

Анна Підгорна
8 травня 2025, 00:12оновлено 8 травня, 01:12
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Олексій Потапенко назвав ім'я своєї музи та розкрив місце свого проживання.
Потап
Потап де зараз - Олексій Потапенко розповів, де живе і ким надихається / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Стисло:

  • Потап, який під час війни перебрався за кордон, зізнався, в якому місті буває найчастіше
  • Шоумен емоційно заговорив про гордість і турботу в його стосунках

Музичний продюсер і співак Потап, який зараз активно просуває свій новий проєкт, опинився в Ризі - там він дав рідкісне інтерв'ю про те, де живе найчастіше, і хто його надихає. У бесіді для "Все Всегда Везде", Олексій Потапенко зізнався, що більшу частину часу проводить у Барселоні, і пов'язує це з розвитком іспаномовної кар'єри його дружини Насті Каменських.

"Ми живемо в різних містах - Київ, Маямі, Барселона... У мене дружина, Настя Каменських, вона співає іспанською мовою. І місто Барселона, в якому ми частіше перебуваємо, ніж у Маямі, Дубаї, Києві на даний момент часу, це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилося, що ми дуже добре його знаємо. Тому ми там базуємося, звідти всі рухи здійснюємо", - розповів продюсер.

відео дня

Також Потап зробив зізнання про те, хто ж його надихає на творчість. Всупереч чуткам про розлучення, це - Каменських. Як дует пара разом з 2006 року, як чоловік і дружина - з 2019, і за цей час зірка співачки для нього не померкла, каже музикант.

Потап
Потап де зараз - Олексій Потапенко розповів, де живе і ким надихається / Скриншот YouTube

"Настя, коли вона співає, я ридаю, я плачу, вона мене пробирає наскрізь, вона... Я за неї переживаю, я її підтримую. Я нею пишаюся, вона - моя муза. Вона прекрасна", - каже Потапенко.

Потап
Хто такий Потап / інфографіка: Главред

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Хто такий Потап?

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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