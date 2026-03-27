Ханде Ерчел затримали прямо в аеропорту: куди її повезли

Турецька актриса зараз проходить низку перевірок у зв’язку зі справою про наркотики.

Зірку фільму "Постукай у мої двері" затримали

Популярна турецька актриса Ханде Ерчел, на яку було видано ордер на арешт у рамках розслідування справи про наркотики, була доставлена до Інституту судової медицини після надання свідчень.

Як пише Hurriyet, Ерчел, яку розшукують у зв'язку з розслідуванням, що проводиться Головною прокуратурою Стамбула, прибула до будівлі суду Стамбула в районі Чаглаян.

Після надання свідчень прокурору Ерчел була направлена до Інституту судової медицини для взяття зразків волосся та крові.

Зазначимо, 25 березня Генеральна прокуратура Стамбула оголосила про видачу ордерів на арешт 16 підозрюваних, які "зберігали наркотики для особистого вживання або сприяли вживанню наркотиків", та про проведення одночасних операцій групами Управління з боротьби з наркозлочинністю Стамбула для затримання підозрюваних.

14 підозрюваних було взято під варту, а на Каана Мелларта та Ханде Ерчел було видано ордери на арешт. З числа підозрюваних, чиї свідчення були взяті в прокуратурі, Корай Серенлі, Онур Талай, Сезгін Кейсюрен, Тугче Озбудак і Мустафа Тарі були направлені до магістратського суду з клопотанням про арешт. Прокуратура направила до магістратського суду Керіма Сабанджі, Хакана Сабанджі, Бурака Ельмаса, Фікрета Ормана, Гюзіду Дуран та Дідем Сойдан із забороною на виїзд за кордон, а Ферхата Айдина та Ісмаїла Бехрама Перінчеклі — з постановою про домашній арешт.

Про особу: Ханде Ерчел Ханде Ерчел — турецька актриса, модель. Відома своїми ролями в серіалах "Кохання не знає слів", "Дочки Гюнеш", "Кільце" та "Постукай у мої двері". Наймолодша турецька актриса, яка має найбільшу кількість нагород (офіційних і неофіційних) у турецькій індустрії та найбільшу кількість шанувальників у соціальній мережі Instagram, повідомляє Вікіпедія.

