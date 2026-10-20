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Рок-пісня 1982 року стала одним із найкращих саундтреків для подорожей

Віталій Кірсанов
20 жовтня 2026, 15:22
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Ідея створення пісні "Telegraph Road" з’явилася у засновника гурту "Love Over Gold" Марка Нопфлера під час гастролей по США.
Рок-пісня 1982 року стала одним із найкращих саундтреків для подорожей
Рок-пісня 1982 року стала одним із найкращих саундтреків для подорожей / колаж: Главред, фото: facebook.com/DireStraits

Коротко:

  • Пісня "Telegraph Road" увійшла до альбому "Love Over Gold"
  • Композиція триває понад 14 хвилин

Британський гурт Dire Straits випустив у 1982 році композицію "Telegraph Road", яка через десятиліття не втратила популярності й, як і раніше, вважається одним із найкращих музичних супроводів для далеких подорожей.

Як зазначає видання Parade, пісня увійшла до альбому "Love Over Gold" і відразу привернула увагу незвичайною концепцією. Ідея її створення з’явилася у засновника гурту та гітариста Марка Нопфлера під час гастролей по США. Проїжджаючи вздовж американських доріг, музикант спостерігав за промисловими об’єктами, житловими районами та підприємствами, що тягнулися вздовж трас. Він замислився над тим, як змінювалися ці місця протягом кількох поколінь.

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Замість традиційного оповідання про одного героя Нопфлер створив масштабну історію розвитку цілого регіону. Композиція починається з образу людини, яка прокладає дорогу через дику місцевість, а потім показує, як навколо неї виникають поселення, міста та фабрики. Поступово ця картина змінюється роздумами про економічний спад і крах американської мрії, зазначають музичні критики.

Сам Нопфлер пояснював, що на створення пісні його надихнули подорож автошляхами та книга "Зростання ґрунту" (Growth of the Soil).

"Насправді я їхав тією дорогою і в той час читав книгу під назвою "Зростання ґрунту" і просто поєднав ці дві речі. Тоді дорога просто здалася нескінченною, і я замислився, якою вона була, коли починалася, якою вона мала бути спочатку", - згадував музикант.

Особливість "Telegraph Road" полягає й у її тривалості: композиція триває понад 14 хвилин. Незважаючи на формат, який суттєво відрізняється від стандартних радіохітів, вона завоювала любов шанувальників Dire Straits. Поступовий розвиток мелодії, виразна гітарна партія та відчуття безперервного руху роблять цей трек особливо придатним для прослуховування в дорозі.

З моменту виходу пісні минуло вже 44 роки, але вона продовжує знаходити слухачів і звучати на радіо. Історія дороги, що перетворюється з пустельного шляху на символ людських досягнень і втрат, як і раніше, знаходить відгук у тих, хто любить подорожувати.

Прослухати пісню можна тут

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Першу сходинку списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Dire Straits

Dire Straits - британський рок-гурт, заснований у 1977 році. Вони стали одним із найуспішніших у комерційному плані колективів в історії рок-музики, продавши понад 120 мільйонів копій своїх альбомів по всьому світу.

Лідером, головним вокалістом, гітаристом і автором практично всіх пісень був Марк Нопфлер. Також до початкового складу входили його брат Девід Нопфлер (гітара), Джон Іллслі (бас-гітара) та Пік Візерс (ударні).

Їхня музика поєднувала в собі елементи класичного року, блюзу, кантрі та джазу. На тлі панк-року, що бурхливо розвивався наприкінці 1970-х, Dire Straits вирізнялися меланхолійним, мелодійним звучанням та віртуозною технікою Марка Нопфлера, який грав на гітарі пальцями, без медіатора.

У 1985 році гурт випустив альбом "Brothers in Arms", який став світовим феноменом. Цей альбом розійшовся тиражем понад 30 мільйонів копій і став одним із перших альбомів в історії, проданих на CD-носіях мільйонним тиражем.

Гурт офіційно припинив своє існування у 1995 році, коли Марк Нопфлер остаточно зосередився на сольній кар’єрі.

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