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Росія атакує Київ дронами, є жертви: що відомо про наслідки "прильотів"

Юрій Берендій
20 жовтня 2026, 15:15оновлено 20 жовтня, 17:25
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Удар по Києву спричинив руйнування даху медзакладу та падіння уламків у кількох районах.

Що відомо про наслідки російських атак по Києву
Що відомо про наслідки російських атак по Києву / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС Києва

Ключові тези:

  • Російські дрони атакували Київ, є загиблий і семеро постраждалих
  • У Солом’янському районі пошкоджено будівлю медзакладу
  • У Голосіївському районі впали уламки БпЛА

Російські дрони атакують Київ. Внаслідок атак одна людина загинула, ще семеро постраждали. У Солом’янському районі безпілотник влучив у верхній поверх будівлі медичного закладу, а в кількох районах столиці зафіксували падіння уламків. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, у Солом’янському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено будівлю медичного закладу. На місці працюють екстрені служби.

В іншому районі столиці уламки дрона впали неподалік житлової забудови. За інформацією міського голови, у Голосіївському районі їх виявили на відкритій території.

Ще одне падіння уламків зафіксували на залізничній інфраструктурі. У Солом’янському районі вони впали на колії, водночас пожежі не виникло. Екстрені служби прямували на місце.

Найважчі наслідки зафіксували біля автозаправної станції на межі Києва з Київською областю. Там унаслідок падіння ворожого безпілотника загинула людина, ще семеро отримали поранення.

"Семеро постраждалих наразі в столиці, де ворожий БпЛА впав біля АЗС на межі з Київською областю. 5 поранених медики госпіталізували. Одна людина загинула", - повідомив Кличко.

Станом на 17:11 стало відомо, що російський безпілотник влучив в операційну Інституту Стражеска Національної академії медичних наук України в Києві. За словами прем’єр-міністра України Сергія Корецького, це вже другий удар по медичному закладу: попереднього разу пошкоджень зазнав четвертий поверх, а тепер влучання припало на шостий.

"Росіяни знову вдарили по лікарні. Цього разу - по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві. Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер - на шостий, де розташована операційна", - заявив Сергій Корецький.

За інформацією прем’єр-міністра, загиблих унаслідок удару немає. Один пацієнт дістав поранення та отримав необхідну медичну допомогу.

Інститут спеціалізується на лікуванні серцево-судинних захворювань і приймає пацієнтів з усієї України. Тут проводять операції, допомагають людям відновлюватися після інфарктів і рятують життя.

"Дякую лікарям і персоналу, які продовжують працювати і рятувати пацієнтів", - наголосив прем’єр-міністр.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше писав Главред, 19 жовтня команда контактного зоопарку "Звірополіс" опублікувала у соцмережах фотографії з наслідками влучання по ТРЦ Cosmo Multimall, повідомивши про пошкодження конструкцій будівлі та розбите скло. Представники закладу запевнили, що всі тварини залишилися живі, і наразі проводиться їхня термінова евакуація в безпечне місце.

У Київській міській державній адміністрації поінформували про ускладнення в роботі транспортної інфраструктури столиці 19 жовтня. Через тимчасове закриття станцій метро "Чернігівська" та "Лісова" міські служби оперативно організували компенсаційні наземні маршрути для забезпечення сполучення з лівим берегом, вивівши додатково 3 автобуси на маршрут № 1-М та 12 одиниць транспорту на інші напрямки.

За даними мера Києва Віталія Кличка, під час нічних обстрілів 18 жовтня ворог застосував не лише ударні БпЛА, а й балістичні ракети по кількох районах міста.

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Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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