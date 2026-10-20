Павло Зібров втратив на фронті близьку людину: "Величезний біль"

Павло Зібров відверто розповів про загибель друга родини.

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Павло Зібров втратив близького друга / колаж: Главред, скріншот із відео

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Яку особисту втрату пережив Павло Зібров

Як пройшла остання зустріч артиста з другом

Народний артист України Павло Зібров розповів про непоправну особисту втрату. В інтерв’ю Аліні Доротюк співак зізнався, що одним із найбільших страхів для нього стала постійна тривога за життя близьких людей.

Особливо болючим ударом для артиста та його родини стала загибель Сергія - людини, яка 13 років працювала у них водієм, але насправді стала справжнім членом родини та головним помічником. Сергій виконував будь-які доручення, відвозив дітей, допомагав колективу артиста і був поруч у найрізноманітніших життєвих ситуаціях.

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Павло Зібров - родина / скрін з відео

Павло Зібров з болем згадав їхню останню зустріч, коли Сергія відпустили з передової на кілька днів. За словами співака, той привіз душевні подарунки для кожного члена сім’ї: артисту - улюблений коньяк, його дружині Марині - яєчний лікер, а їхній вівчарці Габбі - два кілограми ковбаси.

"І він приїхав, ніби щоб попрощатися з нами. Його відпустили на кілька днів, він заїхав до нас. Привіз мені мій улюблений коньяк, Марині Володимирівні - її улюблений яєчний лікер, а собаці - два кілограми ліверної ковбаси. Я кажу: "Навіщо ж стільки?" Ну, собака, вівчарка, вона його любила - Габбі. І так ми дві години розмовляли. І в нього був такий оптимізм: "Я ще трішечки, я вже 3,5 роки воюю, я ще трішечки - і я повернуся". І на день народження Марини Володимирівни - це було 25-го - він передзвонив, а на другий день зник. Зник... зник... зник... Це величезний біль", - поділився артист.

Павло Зібров боїться втратити рідних / скріншот із відео

Павло Зібров підкреслив, що втрата людей, які багато років були частиною його життя, змушує зовсім інакше дивитися на те, що відбувається, і цінувати кожну мить. Артист зізнався, що постійні обстріли та новини з фронту тримають його в безперервному страху за рідних і друзів.

"Я боюся за своїх рідних. Тим більше зараз таке, що щодня щось літає, щодня щось вибухає... А там знайомі, там друзі... Війна... Війна є війна", - підсумував співак.

Павло Зібров / інфографіка: Главред

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Про особу: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар’єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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