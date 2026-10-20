"Ми поруч": Бєдняков та Коротка возз'єдналися та показали важливу подію

Андрій Бєдняков та Анастасія Короткая зустрілися заради 4-річчя спільного сина.

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Андрій Бєдняков і Настя Коротка знову разом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Бєдняков, Настя Коротка

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Як пройшла зустріч Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої

Як знаменитості привітали сина

Український телеведучий Андрій Бєдняков показав в Instagram, як відсвяткував день народження молодшої дитини. Заради цієї події шоумен возз'єднався з колишньою дружиною, актрисою Анастасією Короткою.

Маленькому Остапу виповнилося чотири роки, і з нагоди цієї події екс-подружжя провело святковий день разом. Зіркові батьки підготували для іменинника яскравий торт зі свічками, які хлопчик задував, загадуючи найпотаємніші бажання.

відео дня

Незважаючи на розлучення, Андрій та Анастасія зберігають теплі стосунки заради дітей. Бєдняков опублікував кадри зі свята та зворушливо привітав Остапа від імені обох батьків.

Бєдняков і Коротка з сином Остапом / фото: instagram.com, Андрій Бєдняков

"З днем народження, синку! Любимо тебе! Будь здоровий. Ми поруч!" - звернулися до дитини батьки.

Пізніше шоумен показав гору подарунків, які Остап отримав від своїх друзів та їхніх батьків у дитячому садку, зазначивши, що малюк був на сьомому небі від щастя.

Андрій Бєдняков - діти / фото: instagram.com, Андрій Бєдняков

"Це все подарували діти з дитячого садка. Всім батькам, які мене читають, дякую! Остап щасливий!" - поділився телеведучий.

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка - розлучення

Андрій Бєдняков та Анастасія Коротка офіційно оголосили про розлучення у жовтні 2024 року після 10 років шлюбу. Ініціатором розлучення стала Анастасія, а однією з причин стало тривале перебування подружжя на відстані через переїзд актриси з дітьми до США. У експари підростають двоє спільних дітей: донька Ксенія та син Остап.

Андрій Бєдняков / інфографіка: Главред

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Про персону: Андрій Бєдняков Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найбільш відомий як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" та вокального шоу талантів "X-Фактор". З початку військового вторгнення Росії в Україну він став на бік України та активно підтримував її в соціальних мережах. Беднякову заборонено в'їзд на територію Росії строком на 50 років.

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