Китай зробив нову заяву про війну в Україні та досягнення миру: що пропонують

Китай закликав Росію та Україну до переговорів і взаємних поступок.

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Війна в Україні - Китай назвав умову для досягнення тривалого миру / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха, pexels

Ключові факти:

Китай закликав до діалогу для завершення війни в Україні

Ван Ї наголосив на важливості взаємної довіри

Пекін заявив про готовність сприяти врегулюванню конфліктів

Китай закликав Росію та Україну відновити діалог і зміцнити взаємну довіру для врегулювання війни. У Пекіні заявили, що переговори та взаємні поступки мають допомогти досягти тривалого миру. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на пресконференції з болгарською колегою Велиславою Петровою-Чамовою в Софії, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

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Китайський дипломат наголосив на проблемі браку довіри у світі та її значенні для врегулювання міжнародних конфліктів.

"Довіра є наріжним каменем миру. У сучасному світі найбільшою проблемою є брак довіри. Від "української кризи" до конфліктів на Близькому Сході врегулювання розбіжностей вимагає довіри, а щоб її зміцнити потрібен діалог", - сказав Ван Ї.

За словами глави китайського МЗС, питання російського вторгнення в Україну та регіональної безпеки також обговорювалися під час його зустрічей із болгарськими лідерами. Пекін заявляє, що продовжує докладати зусиль для мирного врегулювання конфліктів.

Окремо Ван Ї окреслив підхід Китаю до взаємодії між сторонами міжнародних протистоянь, наголосивши на необхідності переговорів і готовності до компромісів.

"Китай направив усім сторонам чіткий сигнал: потрібно зберігати тверду впевненість, виявляти наполегливість, вести діалог та консультації, проявляти взаєморозуміння і йти на взаємні поступки, аби відновити довіру та спільними зусиллями будувати мир", - заявив китайський топдипломат.

Він також запевнив, що Китай продовжить виконувати міжнародні зобов’язання та брати участь у врегулюванні криз і конфліктів, сприяючи подоланню дефіциту довіри.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Війну в Україні можна закінчити одним дзвінком Путіну - коментар експерта

Сі Цзіньпін має економічні важелі впливу на Путіна, але Китай не зацікавлений у завершенні війни проти України. Про це повідомив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак у чаті на Главреді.

Росія залежить від китайського ринку, куди постачає енергоносії, деревину та вугілля. Однак Пекін отримує вигоду від цієї співпраці.

"Китай наживається на Росії. Самі росіяни визнають, що немає китайських партнерів – є китайські торгаші. Тому, на мою думку, ймовірність того, що Китай хоче закінчити війну – мінімальна, йому це нецікаво", - зауважив Ступак.

Пекін також очікує пропозицій від західних країн в обмін на можливий тиск на Москву. Проте експерт сумнівається, що США можуть запропонувати Китаю достатньо вигідні умови.

"Однак, Китаю цікаво, що запропонує західний світ в обмін на тиск Пекіна на Москву. Поки що західний світ нічого запропонувати не може. Збереження американського ринку? Але американський ринок залежить від китайських товарів, їм немає альтернативи", - зазначив експерт.

Ступак навів дані про торгівлю між Китаєм і США: щорічний товарообіг становить близько 650 мільярдів доларів, а американський імпорт із КНР - приблизно 350 мільярдів доларів.

"Навіть на кепках Трампа з написом "Make America great again" лейбл "Made in China". Товарообіг між Китаєм та США становить 650 мільярдів доларів на рік, і Китай постачає до Штатів товарів на 350 мільярдів доларів. Тому я думаю, що США особливо не мають варіантів для тиску", - додав Ступак.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до нових переговорів щодо встановлення миру. Президент передав американській стороні пропозиції щодо зустрічей і розраховує на продовження діалогу з партнерами. За словами Зеленського, пропозиції були передані Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру.

Спецпосланець США Стів Віткофф і Джаред Кушнер запропонували розглянути механізми розблокування частини суверенних активів Росії як інструмент для повернення до переговорів. Ініціатива передбачала створення контролюваного Вашингтоном фонду і переведення коштів до фонду під наглядом США у рамках комплексної угоди. Європейські делегати відхилили цю пропозицію після обговорення на зустрічі в Маямі минулого тижня.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив, що зустріч лідерів США, Китаю та РФ без участі України може підштовхнути Росію до продовження війни. Він наполягав на необхідності припинення вогню ще до переговорів як умови для будь-яких подальших зустрічей. Сибіга також заявив, що за його оцінками Росія втратила 1,6 мільйона солдатів загиблими і пораненими.

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Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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