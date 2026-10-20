Буданов заявив про непрості переговори зі США і спростував фейки РФ про Добропілля

Буданов наголосив, що поширення неправдивих повідомлень не здатне змінити реальний стан справ на фронті.

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Буданов заявив про непрості переговори зі США / колаж: Главред, фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Коротко:

Встановлення міцного миру відповідає інтересам не тільки України

Добропілля переходить під контроль України

Україна продовжує непрості переговори зі Сполученими Штатами, спрямовані на завершення війни з Росією. Для досягнення сталого миру всім учасникам процесу необхідно об’єктивно оцінювати ситуацію та спиратися на достовірну інформацію.

Про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов у Telegram.

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За словами Буданова, встановлення міцного миру відповідає інтересам не лише України. Тому всі сторони мають ухвалювати виважені рішення та не допускати поширення недостовірних відомостей.

Окремо керівник ОП прокоментував заяви російської сторони про нібито захоплення Добропілля в Донецькій області. Він наголосив, що місто залишається під контролем України.

"Об’єктивний факт полягає в тому, що Добропілля перебуває під контролем України, а тому про жодне "захоплення" цього українського міста російськими військами не йдеться", - зазначив Буданов.

Він також заявив, що командувач російського угруповання військ "Центр" Андрій Іванаєв навмисно вводить Володимира Путіна в оману, залякує підлеглих і ставить перед ними нездійсненні завдання. За словами голови ОП, російський генерал намагається за будь-яку ціну продемонструвати захоплення Добропілля, про яке раніше вже доповіли російському керівництву.

Буданов наголосив, що поширення неправдивих повідомлень не здатне змінити реальний стан справ на фронті.

Раніше російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовим командуванням, під час якої йому доповіли про нібито досягнуті успіхи російської армії. Зокрема, російські військові заявили, що Добропілля перейшло під контроль військ РФ.

Інфографіка: Главред

Як зупинити війну без втрати Донбасу - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, розміщення миротворчого контингенту - єдиний варіант зупинити війну в Україні без втрати Донецької області.

Але при цьому позиція Кремля щодо будь-якої іноземної військової присутності на Донбасі залишається незмінно негативною. У такому випадку склад місії не обов'язково має бути євроатлантичним - саме національна належність учасників стає предметом торгу з Москвою.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що 20 жовтня в Осло тривають переговори української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським із представниками США. Американську сторону представляють спеціальні посланці президента Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Раніше повідомлялося, що зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна може підштовхнути Росію до продовження війни проти України. Київ, у свою чергу, підтримує тристоронні переговори за участю України, США та Росії.

Напередодні в Кремлі несподівано заявили, що остаточно домовитися про припинення війни без участі України не вдасться, навіть попри американське посередництво.

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Про особу: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986 р., м. Київ) - український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, отримав кілька поранень. У 2018–2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а незабаром очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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